伊州兆彩2名得主 匿名平分13.37億

芝加哥西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13億3700萬元的兆彩獎劵。(美聯社)

伊利諾州樂透局官員21日表示，經過約兩個月的等待，獎金高達13億3700萬元的兆彩得主終於現身了，該官員稱，共有兩人到樂透局領取該筆巨額獎金，兩名得主當初一起購買該張彩券，並說好一旦中獎平分獎金，果真中大獎後，兩幸運者依約兌現承諾。

這張在伊州 西北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)Speedway加油站售出的兆彩大獎，如選擇一次性領走獎金，將可拿走總額7億8050萬元現金。

伊州樂透局官員馬珠爾(Emilia Mazur)說，兩位得主在9月27日前，必須選擇一次性領走現金，獲分成29年陸續支領13億3700萬元，幾乎所有中獎者都選擇一次性領走現金。

由於該州法律允許彩券獎金超過25萬元的得主不公開姓名，因此她無法分享任何關於得獎者的資訊，只能說這兩人絕對「欣喜若狂」，全美至少有16個州允許彩券得主匿名。

官員表示，過去幾周裡，兩名得主與專業法律與財務顧問合作，安排領獎與大筆現金的處理，伊州樂透局主任梅斯(Harold Mays)說，這兩位得獎者可以決定新財富如何處理，令人艷羨。

這張彩券的中獎號碼為：13-36-45-57-67，超級球14。兆彩從4月15日到7月29日前一直無人中最大獎，獎金總額也快速累積到13億3700萬元，這也是史上第二大兆彩獎金。迄今最大的兆彩獎金是2018年的15億3700萬元。如果把勁球 (Powerball)獎算在內，此筆獎金則是美國第三高 彩票獎金，僅次於2018年和2016年的15億元獎金。2016年的勁球(Powerball)仍然是美國歷史上最大的頭獎，獎金15億8600萬元。

根據統計，中到頭獎的機率僅有3.025億分之一。