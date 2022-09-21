Sterigenics排放致癌物 庫克郡判賠3.6億
伊利諾州庫克郡(Cook)陪審團19日裁決，一家醫療設備公司及其母公司和一家第三方公司數十年排放的致癌物質環氧乙烷，使數千人受到癌症威脅，須賠償3億6300萬元，包括向一名乳癌倖存者賠償3800萬元，以及罰款3億2500萬元。
陪審團經過五周審理和一天合議，決定乳癌倖存者蘇伊·卡姆達(Sue Kamuda)應獲賠償3800萬元，3億2500萬元罰款分別是Sterigenics公司支付2億2000萬元、母公司Soter支付100萬元和Griffith食品公司付500萬元，作為對Willowbrook污染處理站的有毒氣體飄流到附近社區的懲罰。
卡姆達的律師表示，陪審團裁決的賠償和罰金高於他們要求的3億4600萬元。
Sterigenics公司是用環氧乙烷對醫療器械進行消毒，卡姆達是700多個受害者中第一個求償的人，她的辯護律師譴責Sterigenics公司對利潤比對民眾健康的興趣更大。
法庭文件顯示，Sterigenics等公司很早就知道環氧乙烷極度危險，卻遲未安裝污染控制設備；Sterigenics和Sotera表示可能提出上訴，不認為陪審團的裁決反映出呈庭證據；公司律師表示，卡姆達的律師未提出任何證據，顯示她的乳癌是接觸環氧乙烷引起的。
Willowbrook污染處理站現已關閉，1980年代初由目前的Griffith食品公司建造，Sterigenics公司是被Sotera公司收購。
聯邦環保署對Willowbrook污染處理站及附近地區的環氧乙烷濃度進行監測後認為，污染增加了處理站25哩範圍內居民的罹癌風險；在社區、地方官員、州議會、國會議員和州長的壓力下，Sterigenics公司的工廠2019年關閉，州長下令禁止該公司使用環氧乙烷。
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