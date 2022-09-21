Sterigenics排放致癌物 庫克郡判賠3.6億

伊利諾州陪審團裁決，醫療設備公司Sterigenics及其母公司和一家第三方公司須為排放致癌物質環氧乙烷，使數千人受到癌症威脅而賠償3億6300萬元。(NBC芝加哥地方電視台截圖)

伊利諾州庫克 郡(Cook)陪審團19日裁決，一家醫療設備公司及其母公司和一家第三方公司數十年排放的致癌 物質環氧乙烷，使數千人受到癌症 威脅，須賠償3億6300萬元，包括向一名乳癌倖存者賠償3800萬元，以及罰款3億2500萬元。

陪審團經過五周審理和一天合議，決定乳癌倖存者蘇伊·卡姆達(Sue Kamuda)應獲賠償3800萬元，3億2500萬元罰款分別是Sterigenics公司支付2億2000萬元、母公司Soter支付100萬元和Griffith食品公司付500萬元，作為對Willowbrook污染處理站的有毒氣體飄流到附近社區的懲罰。

卡姆達的律師表示，陪審團裁決的賠償和罰金高於他們要求的3億4600萬元。

Sterigenics公司是用環氧乙烷對醫療器械進行消毒，卡姆達是700多個受害者中第一個求償的人，她的辯護律師譴責Sterigenics公司對利潤比對民眾健康的興趣更大。

法庭文件顯示，Sterigenics等公司很早就知道環氧乙烷極度危險，卻遲未安裝污染控制設備；Sterigenics和Sotera表示可能提出上訴，不認為陪審團的裁決反映出呈庭證據；公司律師表示，卡姆達的律師未提出任何證據，顯示她的乳癌是接觸環氧乙烷引起的。

Willowbrook污染處理站現已關閉，1980年代初由目前的Griffith食品公司建造，Sterigenics公司是被Sotera公司收購。

聯邦環保署對Willowbrook污染處理站及附近地區的環氧乙烷濃度進行監測後認為，污染增加了處理站25哩範圍內居民的罹癌風險；在社區、地方官員、州議會、國會議員和州長的壓力下，Sterigenics公司的工廠2019年關閉，州長下令禁止該公司使用環氧乙烷。