被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

備受歡迎的東北地區連鎖超市韋格曼斯(Wegmans)2019年推出全自助結帳行動應用程式，充分給顧客方便，卻被濫用行竊，上周宣告停用。

這套應用程式Wegmans SCAN宣稱加速結帳，顧客選購商品時可自行掃描、打包和付款，完全不必排隊，而且購物過程不斷更新累計購物金額，有助於控制在預算範圍內。

店家一片好意卻引來猖獗行竊。

韋格曼斯透過聲明說，遭竊損失導致無法繼續採用全自助結帳系統，決定在找到滿足客戶和業務需求的改進之道前關閉該應用程式。

韋格曼斯是在亞馬遜(Amazon )開始擴大無收銀員商店Amazon Go時推出「掃描即走」(scan-and-go)應用程式，其他傳統零售商 也爭先恐後跟進；韋格曼斯說這是在「對的時間」推出「對的技術」，沒想到，這項便民系統帶來的入店行竊、欺詐和其他損失比傳統結帳系統高得多。

英國萊斯特大學(University of Leicester)名譽教授貝克(Adrian Beck)在2018年自助結帳系統損失報告中說，「掃描即走」不似專人結帳或自助結帳機可彰顯風險和加強檢測 。

全自助結帳行竊手法主要包括完全不掃描、或僅掃描單價較低商品。

這份報告共分析1.4 億次「掃描即走」應用程式交易，貝克說，全自助結帳濫用者覺得「(盜竊詐欺)輕而易舉、可獲豐厚積點，而且即使被逮到，也不太會、甚至壓根不受制裁。」

一家零售商與貝克教授分享數據，比較使用和不使用「掃描即走」應用程式的結果，採用該技術的店面損失率比不採用的店面高18%。