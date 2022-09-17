火星遠古生命證據？探測器找到隕石樣本有殘留物

太空總署派到火星的探測器「毅力號」，從火星隕石坑採集到有碳基分子的石頭。圖為採集石頭後留下兩個洞。(太空總署照片)

美國太空 總署(NASA)指出，派遣到火星 的探測器「毅力號 」(Perseverance)，從火星「吉澤羅」(Jezero)隕石坑採集到富含碳基分子的石頭，這些碳分子有可能是遠古生物殘留的證據。

這兩顆石頭在好幾十億年前，隕石坑還是湖泊時就形成；生命可以存活於那種環境。

柏克萊加州大學地球與星球科學教授舒斯特(David Shuster)16日說，他敢打包票，這兩顆石頭是毅力號2021年2月抵達火星迄今，所採集到最重要的樣本；舒斯特是火星探測任務成員。

該任務的其他成員不敢確認這些碳分子就是火星微生物死後的殘留，只描述為「可能的生物跡象」。

毅力號任務的專案科學家、加州理工學院地質化學教授法禮(Kenneth Farley)說，雖然碳分子可以當作有機體看待，但也有可能是化學反應過程產生，與生命無涉。

法禮說，討論「可能的生物跡象」時，很重要的一點是進一步研究，先不要下結論。「目前我們不知道這項發現的意義。這種石頭正是我們要研究的石頭。」

他說，要確定其他星球有生物，證據力得非常扎實，毅力號攜帶的科學器材雖然先進，仍有其限制，無法提供十足說服人的證據，讓科學界足以宣稱「火星確曾有生物」。

地球上的科學家要收到這兩塊石頭的「實體」後，才能運用更精密的儀器探究碳分子「證據」的意義。NASA和歐洲太空總署正在合作後續的「取回樣本」任務，這需要另派機器人前往毅力號儲存樣本的據點。

機器人預定2028年從地球出發，飛到火星取回樣本，2033年返抵地球。

NASA派出的維京號探測器1976年登陸火星後，傳回的資料讓人觀察到這顆紅色星球目前寒冷乾燥、了無生氣；但近25年越來越多科學家認為火星曾經溫暖多水，「養得起」生物。

有一派科學家甚至認為火星人到現在仍存在，只是為了避開無盡止的太空輻射，躲到地下去了。

堅毅號的任務純粹是「考古」，尋找火星上是否有早已滅絕的生物遺跡，包括類似地球初現生命時期留下的化學作用殘跡。