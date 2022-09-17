全美最強雷射系統 密西根大學啟用實驗

全美最強大的雷射脈衝系統「ZEUS」在密西根大學新落成，本周將展開實驗。圖為一名科學家在該設施檢查真空兼容鏡固定架原型。(美聯社)

為推動光學研究，進而瞭解宇宙奧秘，推動材料及醫療技術發展，全美最強大的雷射脈衝系統「ZEUS」在密西根大學全新落成，本周將展開實驗，到明年秋季實驗將全面推動。

「ZEUS」既是「垓功率超短雷射脈衝系統」(Zettawatt-Equivalent Ultrashort pulse laser System)的縮寫，拼音也與古希臘神話人物「宙斯」相同。

至於「Zettawatt」則是「10垓瓦」之意，10垓是指1後面有21個零的數字；不過ZEUS實際上的功率為「3-petawatt」，即3000兆瓦，或3後面有15個零的數字；但是這個功率已經比美國輸電網路的功率強大3000倍。

密西根大學此前的雷射脈衝系統功率為0.5-petawatt，即500兆瓦，命名為「HERCULES」(海克力士)，為宙斯之子。

美國25年前就已開發出千兆瓦功率的雷射脈衝系統，但近年來相關設備的發展進程開始落後歐洲及亞洲；為重振領導地位，ZEUS獲得聯邦層級的國家科學基金會(National Science Foundation，NSF)1850萬元的撥款。

ZEUS旨在幫助科學家研究超高功率下的電漿狀態，由於包括太陽在內的電漿態為宇宙中最為普遍的形態，因此科學家們希望藉此瞭解更多宇宙奧秘，例如微觀至原子以下的宇宙運作型態，以及細至近乎一瞬之內的物質變化狀況等。

科學家也希望，能夠藉由研究雷射，發展出更好、更輕薄的粒子加速器，以推動醫學 影像以及治療等領域的發展；密西根大學電機工程副教授路易斯‧威林格(Louise Willingale)表示，電漿研究應用範圍廣泛，涵蓋科技、工程及醫療等領域。

在NSF的支持下，各不同領域的學者若想透過ZEUS輔助其實驗，將不用繳交除車馬費外的任何費用，不過須撰寫提案報告，經一個由科學家及工程師組成的外部小組審查並同意放行後方可為之。