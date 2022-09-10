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熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

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風暴雨量恐相當一年 加州迎「最極端氣候」周 民眾：撒旦發號令了

記者張聲肇／綜合報導
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

已連續十天承受熱浪侵襲、停電威脅的加州人，9日終於聽到熱帶風暴可能帶來豪雨，降低氣溫的好消息，但這場被形容為相當於一年雨量的豪雨也可能釀災；科學家說，這是加州很久以來極罕見「最極端氣候」的一個禮拜。

從乾旱燠熱突轉為陣風豪雨，讓氣象學家不知如何形容。洛杉磯加州大學氣象科學家史溫(Daniel Swain)在他的西部氣候部落格裡寫道，「這也許是加州很久以來所見最不尋常、最極端氣候的一周，意義非同小可」。

雖然陣雨對旱熱成災的加州有降溫加濕作用，科學家預言，洪水和更加激烈的熱浪，在氣溫日益上升的地球將成為常態，氣候災難也會越來越嚴重。

密西根大學環境與永續學院院長歐佛佩克(Jonathan Overpeck)說，「熱浪會越來越熱、越來越長，也越來越容易釀成野火。激烈降雨的機率越來越大，我們擔心這次颶風帶來的大雨可能氾濫成災，不是沒有道理的」。

今年的熱浪有時真得要命，春天從巴基斯坦和印度開始，橫掃北半球許多地方，包括中國、歐洲和北美，加州算是最新的受害區。

氣候變遷加劇乾旱，河床湖底水被蒸發，森林野地的火災愈趨嚴重；這些被吸到大氣層的水分，一旦集中傾瀉到地面，難免洪水氾濫。

科學家不願把每個極端氣候事件都歸因於地球暖化，但他們很確信，熱浪是氣候變遷的一個類型，將來會越來越頻繁。

戴維斯加州大學地區氣候模型教授吳瑞克(Paul Ullrich)解釋說，目前膠著在加州上空的「熱氣圓拱」(heat dome)，絕對很少人料想得到源頭是格陵蘭上空的高氣壓，這團高氣壓把原本要把加州上空熱氣趕走的高壓系統堵住，讓它動彈不得。

洛杉磯唐人街一家老戲院外頭貼了一句標語：「撒旦發號令了。牠要重掌天氣大權。」南加州9日晚到10日宜慎防豪雨洪水，野火地區則宜防土石流，因為幾吋的雨量就足以滲透土堆，造成土崩。

加州大學 熱浪 洪水

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