佛州、瑞典現蹤…海豚、小鯨染禽流感 鯨類感染首例

美國科學家7日指出， 今年春季死於佛州 運河的寬吻海豚(bottlenose dolphin)確定感染了禽流感 病毒；不僅如此，上周瑞典 官方也證實，一頭被困的小鯨(porpoise)身上也有同一種病毒株；這兩例是鯨類(cetaceans，含海豚、小鯨和大鯨魚)感染紀錄的首例。

北美和歐洲的許多禽鳥早就感染這個病毒，連水裡的哺乳類也染上，顯示已經跨物種傳染多時。曼菲斯聖朱德兒童研究醫院流感病毒專家魏比(Richard Webby)說，雖然目前無法確知禽流感傳播有多廣，不過橫跨兩大洲就有兩個不同物種染疫，「幾乎可以確定」也有其他感染案例。

魏比說，全球禽流感監測系統向來就不夠敏感，這種病毒株傳染非禽鳥類，不會僅有這兩個案例。

他說， 這個病毒株感染禽鳥類已非常普遍，在意想不到的物種身上出現， 也不值得大驚小怪 。 「很不幸的是，如果這種病毒不消失，擴散到其他物種就是預示未來將發生的事的跡象。」

專家強調，此病毒目前對人類的風險還很低。疾病防治中心表示，該病毒株感染人類，目前全美國僅一個案例，感染者曾接觸家禽。

但感染案例擴散到其他物種，表示野生動物也有感染的可能，一旦可以寄居在野生動物身上，病毒就更有機會突變，最後在哺乳類動物體內也可適應。

農業部說，這個學名為歐亞H5N1的流感病毒株，在美國境內每年都會傳染到好幾千萬隻畜養禽身上，和其他病毒株比起來，它更容易感染野鳥類，如老鷹(felling eagles)、貓頭鷹和鵜鶘(pelicans)。

因此，會碰上野鳥的陸上哺乳類也難免被傳染。今年春季禽流感傳播嚴重時，狐狸、山貓、臭鼬感染的案例也時有所聞。被困在緬因州淺灘的海豹身上，也發現有H5N1病毒株。