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若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

13前軍事首長籲健康軍政關係 列16原則 軍隊應與黨派政治活動切割

記者胡玉立／綜合報導
包括前國防部長艾思博(圖)等13名前軍事首長6日聯名發表公開信，稱當今政治環境「極有害」且「極具挑戰性」，明指總統選舉期間的權力轉移和軍隊的憲法義務。(Getty Images)
包括前國防部長艾思博(圖)等13名前軍事首長6日聯名發表公開信，稱當今政治環境「極有害」且「極具挑戰性」，明指總統選舉期間的權力轉移和軍隊的憲法義務。(Getty Images)

八位前國防部長和五位前參謀首長聯席會議主席6日聯名發表公開信，針對當今「極有害」且「極具挑戰性」的政治環境，強調「健康的軍政關係」(civil–military relations)的16項核心原則；包括前總統川普時期國防部長艾思博(Mark Esper)在內的13位前軍事首長，在信中特別提到2020年大選後權力和平過渡的破壞造成政治兩極分化。

信中列出的最後一個核心原則，直指總統選舉期間的權力轉移和軍隊的憲法義務，明列軍隊的兩項義務是：協助現任總司令「履行其維護、保護和捍衛美國憲法的憲法義務」，並為選民選出的任何下一任總司令，做好準備。

信中鼓勵文職和軍職領袖「相互信任」，克服「摩擦」。信中還概述軍職人員在黨派政治中擔任公共角色的限制，稱「軍職和文職領袖須努力將軍隊與黨派政治活動分開來」。

川普擔任總統期間模糊了軍隊和黨派政治間的界限，2019年他舉辦7月4日閱兵，大秀軍隊、坦克、戰鬥機等，令多位前軍事領袖不以為然。2020年底川普敗選後，其盟友曾力促援引1807年「起義法」(Insurrection Act，在最暴力情況下允許總統派軍鎮壓國內起義)以保住川普職位；挺川群眾為阻止認證選舉結果在2021年1月衝進國會大廈、呼籲採取軍事行動讓川普繼續掌權，也加劇外界對軍隊成為川普黨派工具的擔憂。

拜登總統近來也因其模糊的軍事和政治界限引來反對聲浪；上周他在費城發表全國講話時，兩名陸戰隊員站在身側，引發外界對近年來軍隊政治化的質疑。

協助起草此信的杜克大學政治學和公共政策教授費弗(Peter Feaver)表示，這些前軍事首長很快就對撰寫這封信的重要性達成共識，這封信「是要確實反應出軍與政問題在政治論述中的重要性」。

簽署聯名信者除艾思博之外，還包括前國防部長卡特(Ashton Carter，民主黨)、科恩(William Cohen，共和黨)、蓋茨(Robert Gates，共和黨)、海格(Chuck Hagel，共和黨)、馬提斯(James Mattis，共和黨)、潘尼達(Leon Panetta，民主黨)和培瑞(William Perry，民主黨)，及前參謀首長聯席會議主席鄧普西(Martin Dempsey)、鄧福德(Joseph Dunford)、穆倫(Michael Mullen)、邁爾斯(Richard Myers)和佩斯(Peter Pace)。

川普 共和黨 國防部

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