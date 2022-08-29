休士頓租客被逐縱火 槍擊同住房客3死2傷 自己也遭警擊斃

休士頓一棟公寓28日凌晨遭縱火，居民逃出時遭埋伏在外的槍手射擊，造成三死二傷，槍手也遭警方擊斃。圖為燒焦的公寓房門。(美聯社)

德州休士頓 發生造成四人死亡的伏襲式槍擊事件：一名疑似遭逐租客 於28日深夜縱火焚燒其公寓，逼迫其他租客逃出後再對他們開槍射擊，造成三死二傷，而該名槍手最終亦遭警方擊斃。

根據休士頓警長芬尼(Troy Finner)的說法，28日凌晨1時左右，一名男子在休士頓西南部鄧拉普街(Dunlap Street)的公寓建築縱火，睡夢中的租客倉皇逃離，而該名男子則在遠處開槍射擊，五人中槍，其中兩人當場死亡，另一人在醫院傷重不治。

消防隊在撲滅火勢後，在燒焦的公寓調查起火原因。(美聯社)

消防隊起初到場、開始救火的時候，還因為槍聲大作而被迫尋找掩護，直到同時趕來的警察 在公寓對街的停車場發現這名男子並將他擊斃；當警察發現這名槍手時，他手持散彈槍，呈俯臥射擊的姿態，而且全身皆著深黑色衣物。

警方尚未公布該名槍手及死傷者的身分，僅表示其年約40歲左右，據信近期收到逐客令，這可能是誘發他作案的動機；而三名死者的年紀在40歲至60歲間，研判應該都是該棟公寓的租戶。

芬恩表示，對於槍手遭到逐出後，選擇在深夜先縱火引誘租客逃出，以便他能夠伏襲式射殺他們的舉動「不幸且非常可悲」。

雖然芬讚許警方擊斃槍手的舉措明快果決，能夠盡速結束槍擊、避免更多人員死傷，讓他「引以為榮」；不過依休士頓警局規範，射殺槍手的警察仍會暫時休職等待調查，其隨身攝錄器的畫面會在30天公布。

住在隔壁棟的鄰居阿倫斯(Robin Ahrens)向媒體表示，槍響時他正準備上班，原本以為是煙花聲，「好險我沒有走出去看，不然搞不好我也會被射殺。」

阿倫斯表示，槍手為大腸癌所苦，還面臨拖欠房租、失業等壓力；「最近幾天必然是發生了什麼事情，而且嚴重到讓他已經不在乎一切了。」