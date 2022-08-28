胰島素自付額訂上限 糖尿病友福音 共和黨認應由市場決定

糖尿病友福音，國會通過的新法，原本昂貴的胰島素注射藥可望在明年初下降。(美聯社)

作為治療糖尿病 最重要的手段，胰島素的價格一直是全國所有糖尿病友最關心的問題，但胰島素的費用卻不便宜，全國每位病友每年平均支出572元，但這種現象將很快扭轉；根據國會兩院通過的胰島素法案，明年1月開始，醫療保險被保險人每月購買胰島素的費用設有35元上限，到2026年，聯邦醫療補助(Medicare)更有權介入議價。

耶魯大學(Yale University)研究顯示，每天全國約有700萬人需要胰島素，但其中約14%的病友需要用扣掉房租、食物等必要消費後所剩下的收入的一半去支付胰島素這樣的「救命藥物」；美國糖尿病協會(American Diabetes Association)公關部門主管麗莎．穆鐸克(Lisa Murdock)就說：「胰島素是必要救命藥物，但現在的售價卻等同要掏光低收入 病患的所有家產，這非常不人道。」

胰島素售價過高的現象是民主黨 執政以來一直亟欲解決的問題，最早科羅拉多州於2019年搶先全國率先推出每月胰島素上限規定，經過三年發展，現在全國已有22個州及華盛頓特區訂有相關規定；聯邦國會通過的控制胰島素價格的法案雖然沒有各州這麼嚴格，但至少是邁出第一步，為廣大糖尿病友解決「救命與經濟」的兩難。

法案領銜提起人、喬治亞州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)說：「我以前在喬治亞州擔任牧師時，親眼看到過買不起胰島素的病友被迫選擇截肢的慘劇，我太知道胰島素價格爆貴會給我們的低收入人民帶來多負面的影響。」

不過，這樣的法案在參議院審議期間也並不順利，共和黨議員認為胰島素費用應任由市場決定，就算真的要限制，也應由白宮以法規命令頒布即可，不須以立法永久性規制；威斯康辛州共和黨籍聯邦參議員強生(Ron Johnson)說：「我也認同應該要平抑胰島素售價，但這不應該用立法手段處理，民主黨不應該打破參院議事規則。」