聽過「黑洞聲音」嗎？NASA公布真實收錄2億光年外音檔

美國國家航空暨太空 總署(NASA )近日公布一段罕見的「黑洞聲音」,引起網友熱烈討論。

綜合外媒報導,太空中會被認為「無聲」的主要原因是因為多數空間皆處「真空狀態」導致聲音無法傳遞,但黑洞所發出的壓力波碰上2億光年外的英仙座星系團中大量的氣體後引起漣漪,NASA進而將其混合其他數據並轉化為音符,最終經過聲波處理後轉為人耳可接收的頻率。

音檔曝光後,其低沉且時而怪異的聲音讓網友直呼「讓人毛骨悚然」,也有人表示「我寧願在太空中什麼也聽不到」,甚至有人開玩笑地表示「這簡直就是最新的恐怖遊戲背景音效」。

NASA release sound waves of a black hole located in the Perseus Galaxy. This is what a black hole "sounds" like 😳 pic.twitter.com/AIx4VzhMHO