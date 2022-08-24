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聽過「黑洞聲音」嗎？NASA公布真實收錄2億光年外音檔

編譯張君堯／即時報導
美國國家航空暨太空總署近日公布一段罕見的「黑洞聲音」，引起網友熱烈討論。(取材自推特)
美國國家航空暨太空總署近日公布一段罕見的「黑洞聲音」，引起網友熱烈討論。(取材自推特)

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日公布一段罕見的「黑洞聲音」，引起網友熱烈討論。

綜合外媒報導，太空中會被認為「無聲」的主要原因是因為多數空間皆處「真空狀態」導致聲音無法傳遞，但黑洞所發出的壓力波碰上2億光年外的英仙座星系團中大量的氣體後引起漣漪，NASA進而將其混合其他數據並轉化為音符，最終經過聲波處理後轉為人耳可接收的頻率。

音檔曝光後，其低沉且時而怪異的聲音讓網友直呼「讓人毛骨悚然」，也有人表示「我寧願在太空中什麼也聽不到」，甚至有人開玩笑地表示「這簡直就是最新的恐怖遊戲背景音效」。

太空 NASA

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