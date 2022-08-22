我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

FDA：尼古丁軟糖 恐危青少年健康 可能中毒致死

編譯柯立偉／綜合21日電
青少年流行食用含尼古丁的軟糖或喉糖，圖中最右邊的就是VPR Brands的產品。(取自NBC新聞)
青少年流行食用含尼古丁的軟糖或喉糖，圖中最右邊的就是VPR Brands的產品。(取自NBC新聞)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)18日針對佛羅里達州軟糖製造商VPR Brands發出尼古丁警告，指該公司製作的水果味軟糖中含有尼古丁，若不慎被兒童或青少年等未成年人誤食，可能造成尼古丁中毒進而導致死亡的悲劇；FDA的警告雖然沒有法律拘束力，但若VPR Brands未在15日內改善，FDA可向聯邦法院提起訴訟。

FDA局長卡地夫(Robert Califf)說：「我們的最新研究報告表明含有尼古丁的軟糖在青少年間愈來愈受歡迎，特別是南加州地區，尼古丁軟糖已成為僅次於電子菸最受當地高中生歡迎的菸草產品；尼古丁軟糖是一場正醞釀於中學生間的公衛危機，我們有必要在新學年度開始之前預先阻止。」

事實上，FDA雖是尼古丁的主管機關，但原本只有「天然植物尼古丁」受FDA監管，人工合成者非FDA管制範圍，因此電子菸或各種食品製造商若在產品內添加人工尼古丁，FDA無法可管；直至3月國會兩院通過立法，將FDA的管理權限擴及天然與人工尼古丁，才使FDA能將管控力道進一步延伸。

FDA長期以來一直試圖扭轉電子菸使用率上升的趨勢，但成效不彰，引起國會議員的不滿，特別是在FDA上個月宣布由於作業延宕，無法在最後期限內強制市面上數千種含有未經合法授權的人工尼古丁商品下架的消息後，遭逢國會巨大壓力；FDA指出，將會盡速從嚴審查來自100多家企業提交上百萬種尼古丁商品的販售許可。

聯邦參院民主黨黨鞭、伊利諾州參議員德賓(Dick Durbin)說：「FDA這種作業延宕令人深感失望且無法接受。」

VPR Brands則未針對FDA的警告函對未發布任何說法。

FDA 加州 食品暨藥物管理局

上一則

愛達荷州禁墮胎挨告 16州認為未牴觸聯邦法律

下一則

「證據和賠償金不成比例」遭警毆斃判獲償8500萬 聯邦法官駁回

延伸閱讀

青少年抽電子菸 醫師警告：恐提早腦霧

青少年抽電子菸 醫師警告：恐提早腦霧
青少年吸口味電子煙 因含尼古丁將危害大腦

青少年吸口味電子煙 因含尼古丁將危害大腦
禁Juul也沒用 調味電子菸氾濫

禁Juul也沒用 調味電子菸氾濫
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30
知情人士透露，蘋果公司過去一周罕見大動作裁員，約100人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。路透

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

2022-08-19 10:46

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣