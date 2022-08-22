FDA：尼古丁軟糖 恐危青少年健康 可能中毒致死

青少年流行食用含尼古丁的軟糖或喉糖，圖中最右邊的就是VPR Brands的產品。(取自NBC新聞)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )18日針對佛羅里達州軟糖製造商VPR Brands發出尼古丁警告，指該公司製作的水果味軟糖中含有尼古丁，若不慎被兒童或青少年等未成年人誤食，可能造成尼古丁中毒進而導致死亡的悲劇；FDA的警告雖然沒有法律拘束力，但若VPR Brands未在15日內改善，FDA可向聯邦法院提起訴訟。

FDA局長卡地夫(Robert Califf)說：「我們的最新研究報告表明含有尼古丁的軟糖在青少年間愈來愈受歡迎，特別是南加州 地區，尼古丁軟糖已成為僅次於電子菸最受當地高中生歡迎的菸草產品；尼古丁軟糖是一場正醞釀於中學生間的公衛危機，我們有必要在新學年度開始之前預先阻止。」

事實上，FDA雖是尼古丁的主管機關，但原本只有「天然植物尼古丁」受FDA監管，人工合成者非FDA管制範圍，因此電子菸或各種食品製造商若在產品內添加人工尼古丁，FDA無法可管；直至3月國會兩院通過立法，將FDA的管理權限擴及天然與人工尼古丁，才使FDA能將管控力道進一步延伸。

FDA長期以來一直試圖扭轉電子菸使用率上升的趨勢，但成效不彰，引起國會議員的不滿，特別是在FDA上個月宣布由於作業延宕，無法在最後期限內強制市面上數千種含有未經合法授權的人工尼古丁商品下架的消息後，遭逢國會巨大壓力；FDA指出，將會盡速從嚴審查來自100多家企業提交上百萬種尼古丁商品的販售許可。

聯邦參院民主黨黨鞭、伊利諾州參議員德賓(Dick Durbin)說：「FDA這種作業延宕令人深感失望且無法接受。」

VPR Brands則未針對FDA的警告函對未發布任何說法。