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應對猴痘、新冠疫情挨批有缺陷 CDC將重組

編譯孫梁／綜合17日電
聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基17日宣布，為了加強對公共衛生危機的因應，該中心將進行重組。(美聯社)
聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基17日宣布，為了加強對公共衛生危機的因應，該中心將進行重組。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)17日宣布，為了加強對公共衛生危機的因應，CDC將進行重組，在溝通、及時應對和責任制上做出改善與提高。

猴痘爆發後CDC的應對措施受到批評，瓦倫斯基承認在應對新冠疫情上也有缺陷，包括對戴口罩、隔離和旅行指南的規定經常改變，結果造成混亂，與疫情的實際進展脫節。她說：「我們的表現在關鍵時刻沒有滿足人們的期待，希望所有人做得更好，從CDC開始。」

CDC重組包括提高實驗室的地位，將直接向主任報告，以及重整通訊辦公室。瓦倫斯基希望改變CDC的文化，從學術性的機構轉變為重點是應對與回應，她希望增加CDC的預算和授權，以加強對各州資料的收集。

瓦倫斯基希望將不再強調發表學術論文、數據公布前要先上網公布，以及加快數據的審議，以滿足緊急需要。

衛生資源與服務管理局審查後指出，人們通常是根據CDC的數據做出決定，但CDC的數據很長時間才能公布，CDC在是否知情上應當更透明，需在將科學轉化為實際與應用政策上做得更好。此外，疫情期間員工的流動性增大也影響了CDC對疫情的因應。

瓦倫斯基準備任命歐巴馬時代的衛生與福利部副部長瑪麗·維克菲德(Mary Wakefield)領導重組工作，設立向她直接報告的單位，以確定重組的優先事項和跟蹤進展。瓦倫斯基表示，為了應對公共衛生的突發事件，CDC應增加訓練有素的人手，網站也要進行改革。

CDC 重組 疫情

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