馬斯克賣近70億元特斯拉股票 為可能被迫完成推特收購案籌資

特斯拉執行長馬斯克在推特上貼文稱，已出售約70億元公司股票，為可能被迫完成440億元推特收購案籌資。(美聯社)

電動汽車業大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)在推特 (Twitter)上貼文稱，已出售價值約70億元的公司股票 ，為可能被迫完成440億元推特收購案籌資。

馬斯克9日提交證管會的文件透露，8月5日起出售792萬股特斯拉股票，與先前表示不為收購案額外售股之說迥異。

馬斯克4月簽署推特收購協議，幾個月後有意退出，理由是對虛假用戶的計算有所顧慮，與特斯拉等多家科技公司股價暴跌的時機不謀而合。

推特已控告馬斯克，要求依合約條款完成交易；德拉瓦州衡平法院(Delaware Chancery Court)法官10月將裁定馬斯克是否須完成收購。

馬斯克推文稱，他為了因應推特逼迫收購及一些股權合作夥伴未達成的事件而售股，避免緊急賣特斯拉股票。馬斯克是全球首富，公司股票是主要財富，假如最終不收購推特，他將加購特斯拉股票。

馬斯克4月曾為收購案籌資而出售85億元特斯拉股票，隨後貼文說無進一步售股計畫。

除上百億元債務融資，馬斯克將通過自有資金、外部投資者並與其他推特股東合作支付收購資金。矽谷重量級風險投資公司 Andreessen Horowitz 和科技大亨埃里森(Larry Ellison)承諾投入71億元，另有加密貨幣、房地產和共同基金業者等支持者。

法界人士稱，馬斯克慣於蔑視法規，可能不遵守法院裁決；杜蘭法學院(Tulane Law School)教授利普頓(Ann M. Lipton)認為，馬斯克賣股票表明會遵守法院命令。