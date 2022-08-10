纏訟3年…撞死7人 麻州卡車司機無罪釋放

新罕布夏州陪審團9日裁決，2019年開車迎面撞死七名退伍軍人機車騎士的卡車司機朱可夫斯基無罪獲釋。圖為朱可夫斯基(左)在法庭上向家人揮手。(美聯社)

新罕布夏州 陪審團9日裁決，2019年開車迎面撞死七名摩托車騎士的卡車司機朱可夫斯基(Volodymyr Zhukovskyy)無罪獲釋。

26歲的朱可夫斯基報住麻州 西春田鎮(West Springfield)，他2019年6月21日駕車撞死的七人是陸戰隊摩托車俱樂部成員，當時他們與俱樂部的大隊人馬一道駛離酒店，前往退伍軍人的一個服務站參加募款活動，結果途中迎頭撞上朱可夫斯基駕駛的大卡車。

朱可夫斯基被控魯莽殺人、過失殺人、吸毒開車和行為莽撞等多項罪名，車禍 發生後一直在押，今年7月16日庭審開始後，他的吸毒指控被撤銷，但他對所控罪名概不認罪。

陪審團9日在聽取結案辯論後，討論近三小時後做出裁決，認為朱可夫斯基無罪。

檢方在結案辯論中指朱可夫斯基開車分心，說他當天服過海洛因、芬太尼和古柯鹼，因受毒品影響而在路上開車不穩，左右搖晃，造成與摩托車迎頭相撞的事故，是司機的責任。

但法官駁回對朱可夫斯基用毒後開車分心的八項指控，辯護律師認為，車禍是七人當中的隊長馬扎(Albert “Woody” Mazza)的責任。律師說：「馬扎喝醉了，在路上不看方向，致使摩托車失控，滑入卡車的前輪下，自己也喪命於他釀成的事故中。」

辯護律師指出，檢方認為朱可夫斯基的車是駛進逆行車道，但這一說法甚至與檢察官辦公室事故分析部門的意見相左。