纏訟3年…撞死7人 麻州卡車司機無罪釋放
新罕布夏州陪審團9日裁決，2019年開車迎面撞死七名摩托車騎士的卡車司機朱可夫斯基(Volodymyr Zhukovskyy)無罪獲釋。
26歲的朱可夫斯基報住麻州西春田鎮(West Springfield)，他2019年6月21日駕車撞死的七人是陸戰隊摩托車俱樂部成員，當時他們與俱樂部的大隊人馬一道駛離酒店，前往退伍軍人的一個服務站參加募款活動，結果途中迎頭撞上朱可夫斯基駕駛的大卡車。
朱可夫斯基被控魯莽殺人、過失殺人、吸毒開車和行為莽撞等多項罪名，車禍發生後一直在押，今年7月16日庭審開始後，他的吸毒指控被撤銷，但他對所控罪名概不認罪。
陪審團9日在聽取結案辯論後，討論近三小時後做出裁決，認為朱可夫斯基無罪。
檢方在結案辯論中指朱可夫斯基開車分心，說他當天服過海洛因、芬太尼和古柯鹼，因受毒品影響而在路上開車不穩，左右搖晃，造成與摩托車迎頭相撞的事故，是司機的責任。
但法官駁回對朱可夫斯基用毒後開車分心的八項指控，辯護律師認為，車禍是七人當中的隊長馬扎(Albert “Woody” Mazza)的責任。律師說：「馬扎喝醉了，在路上不看方向，致使摩托車失控，滑入卡車的前輪下，自己也喪命於他釀成的事故中。」
辯護律師指出，檢方認為朱可夫斯基的車是駛進逆行車道，但這一說法甚至與檢察官辦公室事故分析部門的意見相左。
辯護律師說：「新罕州檢方在調查之初就無視證據，先對事故下了結論。而且證人的證詞不一致，相互矛盾。」
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