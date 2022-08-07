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醫療成本上升 近4成民眾被迫削減支出 26%避免就醫買藥

編譯洪毅／綜合6日電

通膨形勢嚴峻，幾乎年年都在調漲的醫療成本也不例外；蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，將近四成、相當於9800萬成年民眾表示，他們因為上漲的醫療成本而被迫削減支出，其中最多民眾削減的支出，就是「醫療」本身。

民調顯示，國內38%的成年人因為醫療成本上升而被迫削減支出；全國所有成年人中，26%在過去六個月內曾因此推遲、或是避免就醫及採買處方藥，17%的民眾為了負擔醫療開支而減少開車，10%因此去節省水電等公用事業費用。

若從收入來看，年收入低於2萬4000元的家庭中，62%因醫療成本而削減支出，整體有41%因此迴避醫療；但即使是年收入18萬的家庭，也有19%的支出被醫療成本上升所影響，且有11%迴避就醫，同樣是幾種削減支出方式中比率最高者。

整體而言，高達70%的民眾在過去半年內，因為通膨而改變消費習慣：全國所有成年人中，59%因此減少開車，30%因此節省水電等公用事業費用，21%因此推遲、或是避免就醫及採買處方藥，19%因此減少享用大餐，13%被迫借錢。

這些數據反映出，國內高昂的醫療成本繼續上升的時候，其影響層面可以有多麼廣泛；蓋洛普去年的民調就顯示，18%、相當於4600萬名成年人表示，如果當下突然有一筆醫療支出，他們將無法負擔，7%在過去三個月間無力負擔處方藥。

39%的民眾表示，很擔心未來半年的醫療支出；但是只有3%的民眾預期，醫療成本未來半年的漲幅最高，遠低於汽油的43%及食品的34%。

這可能是因為，6月醫療成本的漲幅為4.5%，低於整體9.1%的通膨率；況且醫療成本在美國就是一直在年年上升，新藥售價平均每年漲20%，2021年的平均新藥售價，是2008年的10倍。

但事實上，這是因為到目前為止，許多健保合約尚未更新之故，故到今年底之前，可能將會看到醫療成本節節上升，屆時可能會讓很多投保民眾跌破眼鏡。

儘管民眾負擔沉重，但是絕大多數已不指望他們選出的代議士能有所作為：高達94%的民眾不認為，國會會在一年內因醫療成本高昂而採取任何行動，不論黨派、性別、年齡、族群，看法都沒有太大差異。

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