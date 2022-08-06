誹謗珊迪虎克小學槍案是騙局 瓊斯判賠4930萬

珊迪虎克小學血案家長告陰謀論者瓊斯誹謗，陪審團裁定瓊斯需支付411萬元補償性賠償和4520萬元懲罰性賠償。圖為瓊斯向記者發言。(美聯社)

德州 奧斯汀法院陪審團5日裁決，鼓吹康州珊迪虎克小學26人喪命的槍案是騙局的陰謀論者瓊斯(Alex Jones)，需向一名六歲遇難學生的家長賠償4930萬元，這是瓊斯首次需為散布陰謀論謊言而付出經濟代價。

瓊斯在他的網路平台Infowars稱，珊迪虎克槍案是政府為了推動控槍法案而策畫的騙局。

六歲學生的父母海斯林(Neil Heslin)和史卡莉特·路易斯(Scarlett Lewis)說，瓊斯的陰謀論蒙蔽了他的大量粉絲，給他們造成10年創傷，包括有人向家裡開槍、遭到網路和電話威脅以及陌生人的街頭騷擾，要求對瓊斯的誹謗和故意造成精神傷害至少賠償1億5000萬元損失。

醫生證實，海斯林夫婦患有創傷後壓抑障礙症，與戰後士兵和受虐兒童的症狀類似。

陪審團4日先是決定瓊斯補償海斯林夫婦410萬元損失，5日的裁決追加了4520萬元的懲罰性賠償。高額賠償被認為是陪審團傳遞的強烈信號，以嚇阻其他人未來仿效。

海斯林夫婦的律師要求陪審團對瓊斯從重經濟懲罰，以迫使他的Infowars停業，防止再度宣揚陰謀論。

瓊斯及其Infowars的母公司「言論自由系統」有多少財力尚不清楚，提控律師認為有2億7000萬元。但瓊斯表示，超過200萬元的賠償將置他和他的公司於死地。開審第一周，他的「言論自由系統」公司就申請破產 保護，提訴律師認為是瓊斯隱瞞財富的證據，指他在許多空殼公司藏錢。

瓊斯認為對他的起訴違反他的憲法第一修正案權利，審判期間依然夸夸其談，有如主持Infowars平台節目，一次被法官喝令停下，說「這裡不是你的個人秀」。但瓊斯承認珊迪虎克小學的槍案是100%真的，表示他撒謊稱之為騙局錯了。

海斯林夫婦表示光道歉不夠，要求陪審團對瓊斯給他們和其他受害家庭帶來的多年痛苦付出沉重代價。瓊斯還面臨珊迪虎克受害家庭的另外兩個誹謗賠償訴案，此案裁定的賠償金可能成為未來判罰的先例。