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阻撓包裹法案 共和黨攻擊民主黨弱點 狙擊曼欽、席納瑪連任路

記者顏伶如／綜合報導
參院民主黨本周意欲投票表決「降低通膨法案」共和黨已鎖定中間派民主黨參議員曼欽(左)、席納瑪(右)為阻擋法案的目標。(Getty Images)
參院民主黨本周意欲投票表決「降低通膨法案」共和黨已鎖定中間派民主黨參議員曼欽(左)、席納瑪(右)為阻擋法案的目標。(Getty Images)

民主黨期盼經濟法案能在參院過關之際，美聯社分析，共和黨陣營看準民主黨弱點就是通膨、稅制、移民問題，將趁虛而入啟動攻勢，兩位中間派民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)也是共和黨鎖定目標。

期中選舉今秋即將登場，民主黨希望選前完成立法的包裹法案，包括了拜登政府與民主黨高層的施政優先目標，例如能源、健保、稅務政策等，民主黨希望法案通過能贏得選民支持。

美聯社分析，共和黨方面則希望阻撓或削弱包裹法案，至少要對在期中選舉爭取連任壓力的民主黨候選人造成壓力，覺得不便為法案辯護。

磋商不利而陷入泥沼已久的健保、稅改以及對抗氣候變遷包裹法案，7月27日傳出參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)已與民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽達成協議，原本對法案已心灰意冷的民主黨人頓時士氣大振。曼欽出身共和黨居多數的「紅州」，政治立場傾向保守派，曾有多次因為民主黨施政優先順序與黨團領袖發生齟齬的前例。

過去幾天，共和黨強烈抨擊曼欽，並且放話如果曼欽在2024年尋求連任，共和黨一定不會善罷干休。

與曼欽同屬中間派的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，到目前為止並未明確表態是否支持包裹法案，但曾對法案當中的增稅條例提出質疑。美聯社報導分析，共和黨也鎖定席納瑪將發動攻擊，只不過批評力道將比對付曼欽的手段略為緩和。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)資深共和黨籍成員、愛達荷州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)指出：「不知道席納瑪在想什麼。我們正以最好的方式闡述我們的立場。」

民主黨 共和黨 曼欽

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