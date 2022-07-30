拖延調查奧運淫魔隊醫 FBI遭求償逾10億願與受害者和解

前美國奧運體操隊醫納瑟長年藉機性侵女性體操運動員，而在此案的調查過程中，聯邦調查局被控拖延、隱匿調查，現在同意將與數十名運動員協議和解。(美聯社)

前美國奧運體操隊隊醫納瑟(Larry Nassar)長年藉機性侵女性體操運動員 ，連未成年人都不放過，受害人數達數以百計；而在此案的調查過程中，聯邦調查局(FBI )被控拖延、隱匿調查，現在同意，將與數十名運動員協議和解。

紐約時報引述消息來源報導，在一封致控方律師的信上，FBI表示「有意願考量所有可以達成協議的選項，包括和解協議」

FBI在調查納瑟的作為遭到外界嚴厲批評，因為2015年時，FBI印第安納波利斯辦公室接獲對納瑟「消息可信」的檢舉，但是在與包括奧運金牌得主麥凱拉·馬羅尼(McKayla Maroney)在內的運動員調查談話後，未有進一步作為。

這段期間，納瑟繼續在密西根州執業，受害人達到幾十人，包括多名高中生，終於在2016年被密州執法單位逮捕。

FBI督察長辦公室還在去年夏季發布報告，指在FBI調查印第安納波利斯辦公室的納瑟案處置時，該辦公室主任艾波特(W. Jay Abbott)及探員藍吉曼(Michael Langeman)還曾對探員虛偽陳述，而向FBI探員虛偽陳述是刑期至多五年的罪名。

更讓外界不滿的是，儘管FBI局長雷伊(Christopher Wray)曾在國會聽證上承認，FBI錯失能夠阻止如此淫魔的機會，但司法部 卻以證據難以定罪為由，拒絕向兩名FBI探員發起刑事訴訟。

超過90名運動員只能在今年6月向法院發起民事訴訟，向FBI求償逾10億元；此外，4月13日發起的另一個別訴訟中，13名運動員向FBI求償每人1億元。

消息人士表示，司法部刑事助理部長柏萊特(Kenneth Polite)28日曾向聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)及范士丹(Dianne Feinstein)匯報FBI願意與受害者達成協議一事，前者曾稱，司法部拒絕起訴探員令人「至為憤恨」。

在司法部官員匯報之後，布魯曼索表示，司法部依然沒有向外界好好交代拒絕起訴的理由，令他感到「深深的不滿及憂慮」。