格林納、惠藍換俄軍火商 克里姆林宮否認「美俄換囚」

俄羅斯 28日表示與美國的換囚談判未達成協議，克里姆林宮發言人對美國不遵守外交談判的保密常規，對外宣布兩國就換囚多次直接溝通表示驚訝。

國務卿布林肯 27日說，美國數周前提出換囚建議，用在押的俄軍火走私商布特(Viktor Bout)，換回美國女籃名將布蘭妮·格林納(Brittney Griner)和美國企業主管、前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。

克里姆林宮發言人說：「眾所周知，討論換囚問題通常不會發布消息，而是在達成協議後宣布。」俄外交部發言人也未置評，重申換囚談判還沒有具體結果，表示俄羅斯的利益必須與美國的利益結合起來考慮。

55歲的俄羅斯軍火商布特被稱為「死亡商人」，2008年在泰國被捕以來，俄羅斯一致要求釋放他，稱紐約法院2011年對他的定罪為非法。布特的妻子在俄羅斯社群媒體上說，家人為布特祈禱，相信很快會見到他。

布林肯27日表示，他未來數日將與俄羅斯外長對話，為俄羅斯2月24日入侵烏克蘭 以來的首次，以討論釋放在押的美國人以及糧食和天然氣供應等緊迫問題。布林肯說：「為了促進盡早釋放，我們數周前提出重要建議，對話時我將親自提出，希望達成解決方案。」

31歲的格林納利用休賽到俄羅斯打球，2月在莫斯科機場被發現行李中有大麻油，可能面臨最多10年監禁。52歲的惠蘭否認間諜指控，稱是被誣陷。

如果達成協議，將是拜登政府執政以來的第二次換囚，美國2020年4月用一名走私毒品的俄羅斯飛行員，換回被控攻擊俄羅斯警察的前陸戰隊員瑞德(Trevor Reed)。

再次換囚談判表明，在發生烏克蘭戰爭和美國在全球制裁俄羅斯後，兩國仍可達成某些協議。