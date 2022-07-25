格蘭德河近乾涸 生態危機達高點 阿布奎基供水告急

圖為今年7月流經新墨州中部貝馬里洛的格蘭德河，河床接近乾枯。(美聯社)

由於氣候變遷、極端氣候愈發頻繁，導致北美最長河流之一、流經新墨西哥州 及德州 美墨邊界的格蘭德河(Rio Grande)原流域大面積乾涸，導致史上最嚴峻生態危機，也是新墨西哥州最大城市、阿布奎基(Albuquerque)民眾的用水威脅。

最近幾十年來，格蘭德河流域一帶基本上都是乾旱狀態，動輒華氏破百度 的高溫，季風季節變得愈發陰晴不定；這導致格蘭德河現在放眼望去，過去流經的地方如遍布一個個光禿禿的小島，島上只有細砂碎石，或是一塊塊已經龜裂的泥土。

當前格蘭德河面臨的生態危機堪稱史上最嚴峻，曾經在河裡悠遊、瀕臨絕種的「溝渠突領魚」(Rio Grande silvery minnow)，現在的活動範圍剩下一個個殘留的水坑。

在新墨西哥，泰半人口仰賴格蘭德河供水，不過由於流經新墨西哥州時仍在相對上游，因此當地民眾很少感知到缺水處境；但是這種情況恐怕很快將會改變，阿布奎基一帶正面臨沉重的供水壓力。

聯邦魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)為保護溝渠突領魚數量，會在乾旱時將魚群從封閉的水坑轉移到河流內；該機構生物學者迪恩(Andy Dean)表示，要到這麼上游的阿布奎基一帶撈魚，還是史上頭一遭。

雪上加霜的是，根據與德州簽訂的協議，新墨西哥州目前還欠德州下游供水量，再加上供應配額，格蘭德河上游的水庫今年已無法儲存更多水；目前緩解當地水情的唯一希望，就是之後的季風季節能夠帶來豐沛的雨水。

迪恩表示，他們的工作是保護瀕臨滅絕的魚類，但是除了動物之外，但是新墨西哥州的民眾也仰賴格蘭德河的水源，因此他們保護當地環境，也是在保護所有人。

格蘭德河中游保護區(Middle Rio Grande Conservancy District)工程師卡蘇加(Jason Casuga)表示，由於乾旱季節愈來愈長，從聯邦到地方，以及生態、農業等相關機構應當相互合作，確保供水的靈活性。