我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

格蘭德河近乾涸 生態危機達高點 阿布奎基供水告急

編譯洪毅／綜合24日電
圖為今年7月流經新墨州中部貝馬里洛的格蘭德河，河床接近乾枯。(美聯社)
圖為今年7月流經新墨州中部貝馬里洛的格蘭德河，河床接近乾枯。(美聯社)

由於氣候變遷、極端氣候愈發頻繁，導致北美最長河流之一、流經新墨西哥州德州美墨邊界的格蘭德河(Rio Grande)原流域大面積乾涸，導致史上最嚴峻生態危機，也是新墨西哥州最大城市、阿布奎基(Albuquerque)民眾的用水威脅。

最近幾十年來，格蘭德河流域一帶基本上都是乾旱狀態，動輒華氏破百度的高溫，季風季節變得愈發陰晴不定；這導致格蘭德河現在放眼望去，過去流經的地方如遍布一個個光禿禿的小島，島上只有細砂碎石，或是一塊塊已經龜裂的泥土。

當前格蘭德河面臨的生態危機堪稱史上最嚴峻，曾經在河裡悠遊、瀕臨絕種的「溝渠突領魚」(Rio Grande silvery minnow)，現在的活動範圍剩下一個個殘留的水坑。

在新墨西哥，泰半人口仰賴格蘭德河供水，不過由於流經新墨西哥州時仍在相對上游，因此當地民眾很少感知到缺水處境；但是這種情況恐怕很快將會改變，阿布奎基一帶正面臨沉重的供水壓力。

聯邦魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)為保護溝渠突領魚數量，會在乾旱時將魚群從封閉的水坑轉移到河流內；該機構生物學者迪恩(Andy Dean)表示，要到這麼上游的阿布奎基一帶撈魚，還是史上頭一遭。

雪上加霜的是，根據與德州簽訂的協議，新墨西哥州目前還欠德州下游供水量，再加上供應配額，格蘭德河上游的水庫今年已無法儲存更多水；目前緩解當地水情的唯一希望，就是之後的季風季節能夠帶來豐沛的雨水。

迪恩表示，他們的工作是保護瀕臨滅絕的魚類，但是除了動物之外，但是新墨西哥州的民眾也仰賴格蘭德河的水源，因此他們保護當地環境，也是在保護所有人。

格蘭德河中游保護區(Middle Rio Grande Conservancy District)工程師卡蘇加(Jason Casuga)表示，由於乾旱季節愈來愈長，從聯邦到地方，以及生態、農業等相關機構應當相互合作，確保供水的靈活性。

格蘭德河是美國西南部的重要水源，圖為今年4月時，流經新墨州阿布奎基格蘭德河，水量...
格蘭德河是美國西南部的重要水源，圖為今年4月時，流經新墨州阿布奎基格蘭德河，水量豐沛。(美聯社)

新墨西哥州 德州 百度

上一則

奶牛、蜜蜂攻擊 危險更勝「鯊吻」

下一則

「新配方」補強針拚9月推出 對抗新冠亞型變異株

延伸閱讀

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州
嚴限選舉人助手條款刪除 檢方放棄上訴 大休士頓華裔美人團體獲勝

嚴限選舉人助手條款刪除 檢方放棄上訴 大休士頓華裔美人團體獲勝
乾旱省水有妙招 善用自家「灰水」可享補助　

乾旱省水有妙招 善用自家「灰水」可享補助　
跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州

跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州

熱門新聞

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18
田州新婚夫婦道森(左)和克莉絲蒂．陳(右)在裴濟度蜜月，克莉絲蒂被發現陳屍在酒店房間。圖為兩人婚前度假時光。(取自Instagram)

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

2022-07-19 21:34

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險