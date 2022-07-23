真有天選之人？華郵分析免疫力超強還是運氣好

新冠疫情在美國爆發兩年多來，某些民眾始終不曾染疫。圖為加州戴著口罩的民眾等巴士。(美聯社)

白宮首席防疫 顧問佛奇(Anthony Fauci)感染新冠病毒，拜登總統21日也確診，但美國爆發新冠疫情 兩年多來，某些民眾始終不曾染疫；不過「華盛頓郵報」報導，堪稱「無疫俱樂部」(no-covid club)的這個族群，人數已日漸減少，部分成員甚至納悶為何自己至今病毒檢測 仍是陰性。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至2月底，將近60%的美國人感染新冠病毒，但這項統計是在傳染力更強的Omicron最新變種病毒株BA.4及BA.5肆虐之前完成。

為何部分民眾一直能避免感染？某些人推測可能是免疫功能超強，也有人認為純屬機率問題。

科學界對於某些民眾是否擁有與生俱來的超強免疫基因，至今並無定論；波士頓大學公共衛生學院流行病學教授莫瑞(Eleanor Murray)指出，天生有超強免疫系統足以抵抗任何感染，是非常不可能的。

住在密西根州紹斯費爾德(Southfield)的63歲小兒科護士摩斯(Kathi Moss)說：「我肯定有超人的免疫力。」然而，沒染疫並不代表不擔心病毒；她表示，當然希望盡可能撐到最後，因為染疫之後的長期副作用令她害怕。

華郵報導，某些民眾迄今沒有染疫，是因為始終保持警戒，到現在還不敢鬆懈防疫。

住在波士頓郊區、育有兩個孩子的一名40歲母親說，由於四歲半的女兒是早產兒，疫情爆發後就非常擔心女兒染疫，她到現在仍為了家人健康持續嚴格防疫；她說，如今在遊樂場遊玩時，身邊已不再有人繼續戴口罩了，花費唇舌跟朋友解釋為何只想在戶外空間碰面、堅持保持社交距離，也頗費功夫。

她表示：「我覺得我好像被迫二選一，如果要讓孩子有社交互動機會，孩子的健康安全就必須有所讓步。」

住在科羅拉多州利特敦(Littleton)的27歲急診診所醫療助理瑞瓦斯(Lucas Rivas)說，父母都是免疫功能不全患者，因此對於自己避免染疫特別提高警覺。

他說，獨立紀念日周末跟朋友上酒吧聚會，兩天之後，瑞瓦斯接受病毒檢測呈現陽性。

瑞瓦斯說，原以為自己可能是天選之人，沒想到稍微鬆懈，「立刻就證明我的想法是錯的」。他說，染疫後覺得自己既愚蠢又魯莽，「我花了兩年時間高規格防疫，努力心血完全泡湯」。