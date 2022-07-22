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喬州六周墮胎禁令生效 路州地區法官允墮胎診所繼續營業

編譯郭宣含／綜合21日電
路易斯安納州法官21日發出臨時禁制令，裁定相關訴訟未解前，墮胎診所可繼續營業。圖為該州一間診所替孕婦檢查。(美聯社)
路易斯安納州法官21日發出臨時禁制令，裁定相關訴訟未解前，墮胎診所可繼續營業。圖為該州一間診所替孕婦檢查。(美聯社)

聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，喬治亞州20日禁止喬州多數妊娠六周後的墮胎，並把胚胎和胎兒定義為人；路易斯安納州州法官21日則對墮胎法發出臨時禁制令，裁決相關訴訟未解前，墮胎診所可繼續營業，路州檢察長蘭德瑞(Jeff Landry)則盼能迅速將此案上訴到州最高法院。

華爾街日報(WSJ)報導，聯邦最高法院除去聯邦憲法墮胎權後，亞特蘭大聯邦第11巡迴上訴法院20日宣布一項裁決，禁止妊娠六周後墮胎的法律即刻生效，該裁決也更新人格的定義，將胚胎和胎兒列為人。

該上訴法院19日在意見書中指出，聯邦最高法院對「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)的裁決明確指出憲法無墮胎權，喬治亞州也該禁止此事。

此前喬州下級法院曾對這條法律下達禁制令，而上訴法院19日終止此禁制令，允許2019年的「心跳法」即刻實施。墮胎權團體稱此舉「相當不合正統」，並表示他們會在喬州繼續推動墮胎權。

喬州的心跳法禁止「可察覺人類心跳」後的多數墮胎，但允許少數例外，包括醫療緊急情況、向執法人員報案的性侵與亂倫情況，以及胎兒出生後因醫療因素無法存活。

喬州也扭轉下級法院對「人格」(personhood)的定義，依喬州州法，胚胎和胎兒也可被定義為人。

自聯邦最高法院6月裁決墮胎權後，路州墮胎禁令二度生效，又遭二度阻擋；路州巴頓魯治(Baton Rouge)地區法院法官強森(Donald Johnson)20日發出臨時禁制令，並裁決墮胎訴訟進行期間，路州三間墮胎診所可繼續營業。

路州檢察長蘭德瑞預期，此案可上訴到路州高院。

美國廣播公司新聞網(ABC News)指出，路州州議會長期由反墮胎人士把持，墮胎法遲早會生效，不過最新判決可為路州三間墮胎診所爭取更長的營業時間。 

墮胎 喬州 喬治亞州

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