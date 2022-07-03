巨型非洲蝸牛現蹤 恐致人畜患腦膜炎 佛州隔離滅蟲

佛州農業廳2015年檔案照顯示，一名科學家Mary Yong Cong，手執一隻非洲大蝸牛。(Getty Images)

極具破壞力的外來入侵物種─巨型非洲蝸牛(Giant African Land Snail)自去年南佛羅里達宣布根除後，今年6月於帕斯科郡(Pasco County)現蹤，這是首度在南佛羅里達以外地區發現此物種。

巨型非洲蝸牛可生長至拳頭大小，其身上的寄生蟲可引發腦膜炎。為遏止其蔓延，本周州官員將帕斯科郡新里奇港(New Port Richey)部分地區劃為隔離區，任何植物、庭院廢棄物、垃圾、堆肥或建築材料未經許可皆不得搬出，未來若發現更多蝸牛蹤跡將視情況變動隔離區範圍。

佛羅里達大學(University of Florida)副教授柯恩(Bill Kern)專攻有害野生生物管理，他指出：「帕斯科郡稍微比南佛羅里達乾燥，因為這裡有大片灌木叢棲息地，巨型非洲蝸牛通常喜歡潮濕，以及茂密的植被。」柯恩表示人類養護的植被也是蝸牛喜愛的棲身地點。

根據佛羅里達州 農業暨消費者服務廳(Florida Department of Agriculture and Consumer Services)的資訊，巨型非洲蝸牛是「地球上侵入性最強的害蟲之一」，牠們能吃的植物超過500種，還能以粉刷灰泥(stucco)為食，作為鈣來源；這些入侵者白天躲藏在陰冷潮濕的暗處，夜晚出沒覓食，一生中能產下上千顆卵；部分蝸牛可以長至8吋長、5吋寬。

最需要注意的是，牠們身上可能帶有「廣東住血線蟲」 (rat lungworm，俗稱鼠肺蟲)，這種寄生蟲可導致人類及動物患上腦膜炎，若吃進未洗過的生菜或其他蝸牛爬過的農產品，便有此風險。農業廳嚴重警告：「千萬不要沒戴手套就處理蝸牛！」

柯恩提到，對付入侵物種可能需要付出高額成本，如佛羅里達一年大概要花費1億元對抗西印度 乾木白蟻(West Indian drywood termite)。

佛州 已開始在帕斯科郡隔離區使用含有聚乙醛(metaldehyde)的蝸牛餌，此種農藥通過核准可用於蔬菜、園藝作物、果樹與其他植物，可破壞巨型非洲蝸牛的消化系統並殺死牠們。