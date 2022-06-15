「他是受人喜愛演員…」安珀不怪陪審團判決

好萊塢影星安珀赫德(左)接受「今日」節目主持人薩凡納‧格斯里(右)訪問。(美聯社)

好萊塢影星安珀赫德(Amber Heard)與前夫強尼戴普(Johnny Depp)的官司落幕後，她接受「今日」(Today)節目訪問時表示，不怪陪審團讓強尼獲得逾1000萬賠償金。

國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目13日釋出安珀先前接受主持人薩凡納‧格斯里(Savannah Guthrie)訪問的片段，安珀說：「我不怪他們，反而能夠理解，他是受人喜愛的演員，人們覺得懂他，他是很棒的演員。」

安珀與強尼的官司落幕近兩周後，「今日」訂14、15日分別播出安珀受訪的內容。這段訪問的完整版將於17日在NBC「日界線」(Dateline)節目中播出。

強尼2019年在維吉尼亞州 提告安珀誹謗，因為安珀2018年12月在「華盛頓郵報」社論中自稱為「家暴 的公眾人物代表」；強尼的律師表示，文章雖未指名道姓，但已危害當事人的名譽。

強尼與安珀的官司本月初結束，強尼的律師團隊打贏官司，安珀赫德面臨1000萬賠償金及500萬元的懲罰性賠償金；但礙於維州法律上限，法官在陪審團作出判決後，把安珀赫德需支付的懲罰性賠償金從500萬元降低至35萬元，最終須賠償強尼1035萬元。

強尼律師班傑明楚(Ben Chew)事後透露，強尼在乎恢復名譽大過於金錢，可能與安珀庭外和解，放棄賠償金。

格斯里在13日釋出的片段中，施壓安珀說明陪審團對她公信力的影響，說道：「陪審團只看證據、聽證詞，他們不相信妳，覺得妳說謊。」

安珀答道：「你們怎麼可能不下這般結論？他們已經坐在那三周，聽那些收錢員工的無情證詞 」。

強尼在官司落幕後尚未接受正式訪問，他僅表示判決「讓我重獲新生」，而安珀在判決出爐後表示心碎；安珀的律師則表示當事人在社群媒體 上被妖魔化，計畫上訴。

安珀告訴格斯里說，「我不在乎人們對我的看法，以及對事發經過、我家人的隱私和婚姻的評論，我不認為一般人應該知道這些事，所以我不會放在心上。」

安珀接著說：「你不能對我說，你認為社群媒體上的說法公正，你也不能告訴我，你認為那樣是公平的。」