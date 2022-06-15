我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

「他是受人喜愛演員…」安珀不怪陪審團判決

編譯陳韻涵／綜合14日電
好萊塢影星安珀赫德(左)接受「今日」節目主持人薩凡納‧格斯里(右)訪問。(美聯社)
好萊塢影星安珀赫德(左)接受「今日」節目主持人薩凡納‧格斯里(右)訪問。(美聯社)

好萊塢影星安珀赫德(Amber Heard)與前夫強尼戴普(Johnny Depp)的官司落幕後，她接受「今日」(Today)節目訪問時表示，不怪陪審團讓強尼獲得逾1000萬賠償金。

國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目13日釋出安珀先前接受主持人薩凡納‧格斯里(Savannah Guthrie)訪問的片段，安珀說：「我不怪他們，反而能夠理解，他是受人喜愛的演員，人們覺得懂他，他是很棒的演員。」

安珀與強尼的官司落幕近兩周後，「今日」訂14、15日分別播出安珀受訪的內容。這段訪問的完整版將於17日在NBC「日界線」(Dateline)節目中播出。

強尼2019年在維吉尼亞州提告安珀誹謗，因為安珀2018年12月在「華盛頓郵報」社論中自稱為「家暴的公眾人物代表」；強尼的律師表示，文章雖未指名道姓，但已危害當事人的名譽。 

強尼與安珀的官司本月初結束，強尼的律師團隊打贏官司，安珀赫德面臨1000萬賠償金及500萬元的懲罰性賠償金；但礙於維州法律上限，法官在陪審團作出判決後，把安珀赫德需支付的懲罰性賠償金從500萬元降低至35萬元，最終須賠償強尼1035萬元。

強尼律師班傑明楚(Ben Chew)事後透露，強尼在乎恢復名譽大過於金錢，可能與安珀庭外和解，放棄賠償金。

格斯里在13日釋出的片段中，施壓安珀說明陪審團對她公信力的影響，說道：「陪審團只看證據、聽證詞，他們不相信妳，覺得妳說謊。」

安珀答道：「你們怎麼可能不下這般結論？他們已經坐在那三周，聽那些收錢員工的無情證詞 」。

強尼在官司落幕後尚未接受正式訪問，他僅表示判決「讓我重獲新生」，而安珀在判決出爐後表示心碎；安珀的律師則表示當事人在社群媒體上被妖魔化，計畫上訴。

安珀告訴格斯里說，「我不在乎人們對我的看法，以及對事發經過、我家人的隱私和婚姻的評論，我不認為一般人應該知道這些事，所以我不會放在心上。」

安珀接著說：「你不能對我說，你認為社群媒體上的說法公正，你也不能告訴我，你認為那樣是公平的。」

社群媒體 維吉尼亞州 家暴

上一則

美國是全球最大產油國 為何油價還這麼貴？

延伸閱讀

好兄弟小勞勃道尼恭喜強尼戴普 強尼卻很淡定

好兄弟小勞勃道尼恭喜強尼戴普 強尼卻很淡定
安珀敗訴後首度接受專訪 「水行俠2」傳戲分不減反增

安珀敗訴後首度接受專訪 「水行俠2」傳戲分不減反增
安珀赫德誹謗官司吞敗首吐心聲 ：我沒被公平對待

安珀赫德誹謗官司吞敗首吐心聲 ：我沒被公平對待

強尼、安珀世紀官司相愛相殺 紀錄片即將上檔

強尼、安珀世紀官司相愛相殺 紀錄片即將上檔

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
美國德州檢方9日宣布，調查人員找到了40多年前遇害的一對年輕夫妻現已成年的女兒。這一位女子名叫荷莉，現年42歲的，當年被「游牧宗教團體」成員遺留在亞利桑納州一個教堂，再交給一個家庭收養。照片翻攝：Twitter / KHOU

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

2022-06-10 10:53

超人氣

更多 >
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最