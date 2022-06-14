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美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

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ICE遣返對象 將考量從軍資歷

編譯陳韻涵╱綜合13日電
USICE長強生表示，裁決是否遣返非公民時，會將此人及其直系親屬的從軍狀態列入考核因素，據此判斷是否遣返或採取其他移民執法措施。(ICE網站)
USICE長強生表示，裁決是否遣返非公民時，會將此人及其直系親屬的從軍狀態列入考核因素，據此判斷是否遣返或採取其他移民執法措施。(ICE網站)

美國移民及海關執法局(USICE)日前表示，裁決是否遣返非公民時，會將此人及其直系親屬的從軍狀態列入考核因素，據此判斷是否遣返或採取其他移民執法措施。

ICE局長強生(Tae Johnson)說：「美國移民及海關執法局重視非公民對美軍的貢獻，透過這項指標，聯邦移民和海關執法局對非公民採取民事移民執法決定時，將考量此人及其直系親屬的服役情況。」

強生表示，曾服兵役的非移民，通常不會面臨民事移民裁決，除非有重大因素影響。 

這份5月的備忘錄載明審查、記錄和驗證從軍狀況的內容，服役年資、退伍原因等要素都會是考量標準。

ICE表示，考量兵役裁決是否遣返原本屬於個案評估狀況，新指示將會「正式推動這項政策」。

前總統川普時期，曾指示ICE聚焦違法滯留美國的非公民。

非黨派國會獨立監督機構「國會審計處」(GAO)2019年報告指出，「ICE在2013財政年度到2018財年期間，並未完全遵照規定辦事，尤其是未能辨明與追蹤涉及退伍軍人的案件」。

國會審計處分析2013財年到2018財年間的250名退伍軍人個案，結果發現共計92人被遣返。

報告寫道，「統一落實這項政策，有助ICE更妥善的確保退伍軍人在被遣返前，接受妥善的審查。」

國會審計處指出，ICE尚未針對接受調查的退伍軍人，制定識別和記錄政策，若探員和官員得悉他們經手的對象是退伍軍人，美國移民及海關執法局不會保留完整的電子數據資料。

移民 ICE 遣返

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