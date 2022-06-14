建亞太裔國家博物館 孟昭文提案 拜登簽字成法

孟昭文(左一)提出的「建亞太裔國家博物館提案」由拜登總統13日簽字成法。(路透)

拜登 總統13日在白宮簽署由國會眾議員孟昭文 等提出並推動的建立亞太裔國家博物館 法案，將依循新法創建一個由國會兩院領袖任命八位專家，組成委員會，研究如何成立、資助、運營以及維護全國首個亞太裔國家博物館。

這項全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾院過關，於5月亞太裔傳統月在參院通過，13日在孟昭文、副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其他議員與機構見證下，由拜登在白宮簽字成法。

新法參照在2016年提出籌建非洲裔國家博物館、拉丁裔國家博物館、以及美國女性歷史博物館的法案，建議成立一個由八位專家組成的委員會，研究如何成立、資助、運營以及維護全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾院議長、眾院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。

孟昭文13日表示，在這個歷史性的時刻，十分地激動與興奮，在國會為法案奔走七年，很高興也很榮幸努力沒有白費，感謝總統拜登理解建立亞太裔國家博物館的重要性並將之簽署成法；自執政以來，拜登總統便是亞太裔社區真正的夥伴與盟友，他曾與自己合力解決激增的仇恨亞裔犯罪與暴力問題，也積極聽取有關亞太裔的議題；如今，他與自己邁出了自建國以來紀念亞太裔歷史與文化的第一步，「是時候讓更多的美國人與我們的後代了解亞太裔的故事了」。

孟昭文表示說，亞太裔歷史與文化博物館將為民眾提供一個物理空間，讓他們了解亞太裔是如何幫助這個國家走向今日，也將使更多的美國人了解，「亞太裔的歷史，正是美國歷史的一部分」，感謝所有幫助法案過關的同事、團體與組織，期待有關博物館的研究能夠盡快展開。