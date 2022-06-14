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建亞太裔國家博物館 孟昭文提案 拜登簽字成法

記者鄭怡嫣╱紐約報導
孟昭文(左一)提出的「建亞太裔國家博物館提案」由拜登總統13日簽字成法。(路透)
孟昭文(左一)提出的「建亞太裔國家博物館提案」由拜登總統13日簽字成法。(路透)

拜登總統13日在白宮簽署由國會眾議員孟昭文等提出並推動的建立亞太裔國家博物館法案，將依循新法創建一個由國會兩院領袖任命八位專家，組成委員會，研究如何成立、資助、運營以及維護全國首個亞太裔國家博物館。

這項全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾院過關，於5月亞太裔傳統月在參院通過，13日在孟昭文、副總統賀錦麗(Kamala Harris)及其他議員與機構見證下，由拜登在白宮簽字成法。

新法參照在2016年提出籌建非洲裔國家博物館、拉丁裔國家博物館、以及美國女性歷史博物館的法案，建議成立一個由八位專家組成的委員會，研究如何成立、資助、運營以及維護全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾院議長、眾院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。

孟昭文13日表示，在這個歷史性的時刻，十分地激動與興奮，在國會為法案奔走七年，很高興也很榮幸努力沒有白費，感謝總統拜登理解建立亞太裔國家博物館的重要性並將之簽署成法；自執政以來，拜登總統便是亞太裔社區真正的夥伴與盟友，他曾與自己合力解決激增的仇恨亞裔犯罪與暴力問題，也積極聽取有關亞太裔的議題；如今，他與自己邁出了自建國以來紀念亞太裔歷史與文化的第一步，「是時候讓更多的美國人與我們的後代了解亞太裔的故事了」。

孟昭文表示說，亞太裔歷史與文化博物館將為民眾提供一個物理空間，讓他們了解亞太裔是如何幫助這個國家走向今日，也將使更多的美國人了解，「亞太裔的歷史，正是美國歷史的一部分」，感謝所有幫助法案過關的同事、團體與組織，期待有關博物館的研究能夠盡快展開。

孟昭文(左一)提出的「建亞太裔國家博物館提案」由拜登總統(左四)13日簽字成法。...
孟昭文(左一)提出的「建亞太裔國家博物館提案」由拜登總統(左四)13日簽字成法。(Getty Images)

博物館 拜登 孟昭文

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