川普選定空軍1號紅白藍塗裝 白宮棄用

拜登政府將棄用前總統川普對新型空軍一號選定的紅白藍三色塗裝設計，維持淺藍與白色的傳統塗裝。(Getty Images)

拜登 政府將棄用前總統川普 對新型空軍一號選定的紅白藍三色改裝設計，一位政府官員援引新的研究結果指出，這種塗裝方案可能增加成本，同時讓機體溫度升高。

政治新聞網站POLITICO報導，根據川普要求的塗裝方案，新型空軍一號的機腹和引擎部分都要塗成藍色，可能導致飛機的溫度過高，因為空軍方面表示，如果選用深色塗漆，則必須在某些方面做出修改，以滿足部分部件的降溫需要，所以可能推高成本；因此，白宮 最終棄用了川普的方案。

拜登政府一名匿名官員說，他們內部曾討論，川普的塗裝計畫沒有納入考慮中，因為將增加工程量、時間和成本。

新的空軍一號將由兩架波音747-8型飛機改造而成，白宮尚未公布塗裝方案，但很可能重新恢復甘迺迪時代以來的淺藍與白色的傳統塗裝。空軍的預算計畫顯示，新型空軍一號要到2026年才能啟用。

白宮關於空軍一號塗裝的新決定對波音公司是個好消息，因為塗漆造成的溫度過高問題需要公司自費解決。

川普上任不久就親自參與更換空軍一號計畫的談判，他2017年2月在推特宣布，政府在與波音公司的合約中，成功將價格壓低了10億元，波音隨後與空軍簽下費用不變的合約，意味著建造過程若超支，都由公司承擔。

但川普2019年表示希望修改空軍一號的傳統塗裝，認為「嬰兒藍不適合我們」，而改變後的塗裝方案與川普的私人757座機非常相似。

空軍2018年與波音公司簽下改造兩架波音747-8型飛機的39億元合約，以取代1990年代以來使用至今的747-200B型空軍一號。

但改造計畫因為供應鏈問題、波音與分包商的糾紛以及熟練技工短缺等問題而延誤，2023會計年度的預算計畫顯示，新的空軍一號將比原先計畫的時間延後兩年交貨。