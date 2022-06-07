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投票要出示公民證明？密西西比州被告歧視 法官駁回

編譯孫梁／綜合7日電
密西西比州要求歸化入籍的新選民投票時出示公民證明，遭公民維權組織控告歧視，但在法律修正後，聯邦法官日前駁回這項訴訟。圖為密州波頓鎮的選民7日在初選中投票。(美聯社)
密西西比州要求歸化入籍的新選民投票時出示公民證明，遭公民維權組織控告歧視，但在法律修正後，聯邦法官日前駁回這項訴訟。圖為密州波頓鎮的選民7日在初選中投票。(美聯社)

密西西比州要求部分新選民投票時必須出示公民證明，遭公民維權組織控告是源於1924年法律的歧視性規定，但在法律修正後，當事雙方同意下，聯邦法官日前駁回這項訴訟。

1924年的法律是要求歸化公民在登記投票時必須出示公民身分證明，但不包括美國出生的公民；密州數周前廢止該法，但取而代之的新投票法依然受到批評；密州在統計新選民時，是根據州公共安全廳頒發的駕照和身分證明資料，而投票維權組織認為，這種統計方式可能傷害有色人種，使他們被認為是非公民。

新投票法規定，如果公共安全資料庫對新選民的公民資格提出質疑，就必須到聯邦移民資料庫中核查；移民維權和投票維權組織認同修正後的作法，認為聯邦資料庫可以保證歸化公民在登記投票時，不會被錯誤地標記為非公民。

密西西比州要求歸化入籍的新選民投票時出示公民證明，遭公民維權組織控告歧視，但在法...
密西西比州要求歸化入籍的新選民投票時出示公民證明，遭公民維權組織控告歧視，但在法律修正後，聯邦法官日前駁回這項訴訟。圖為密州傑克森鎮的選民7日在初選中投票。(美聯社)

密州移民維權聯盟和密州婦女選民同盟2019年對密州提出控告，稱「除了密西西比州，美國沒有一個州要求歸化公民進行選民登記時出示公民證明，而不要求美國出生的公民出示」。

聯邦地區法院審理該案時，原告和被告都要求法官駁回對密州的控告，法官應允。

密州共和黨籍州長里夫斯(Tate Reeves)簽署州議會的新投票法案時表示，該法「保證了只有公民才能在密州投票，但左派卻稱會導致公民投票更難，這是不實指控」。新投票法案在眾議會以114比5票通過，參議會是38比3票過關。

里夫斯簽署法案時還批評紐約市1月允許非公民在市級選舉中投票，但不能在州和聯邦選舉中投票；全國10多個城鎮允許非公民參加地方選舉投票，其中馬里蘭州11個，佛蒙特州兩個；里夫斯表示：「我們絕不允許紐約市和華盛頓的自由派指導我們如何進行地方選舉。」

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