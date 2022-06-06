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CDC配送猴痘疫苗 供高風險族群使用

編譯陳韻涵／綜合5日電

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，拜登政府已配送1200劑猴痘疫苗，供高風險暴露者使用，以避免爆發大規模疫情

考量猴痘疫情此次在全球擴散的規模之大，公衛官員憂慮猴痘病毒可能傳播得比預期還快。白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)表示，「這種規模的全球猴痘疫情前所未見。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，全美11州至少出現20例確診及疑似病例，包括加州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、麻州、紐約、賓州、維吉尼亞州、猶他州和華盛頓州。

CDC官員表示，猴痘與新冠肺炎疫情不同；科學家兩年前對新冠病毒所知甚少，且疫苗及相關療法後來才出現，但學界自1958年便了解猴痘及其傳播途徑，時至1970年代已有許多研究。

全球公衛當局成功以天花疫苗對抗猴痘病毒，世衛1980年在全球疫苗接種計畫成功後宣布此症絕跡；猴痘與天花病毒出自同一家族，且猴痘的症狀較天花輕微。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，已準備好因應猴痘疫情，當局備有數百萬劑疫苗和抗病毒藥物，足以對抗猴痘病毒。 

美國現有兩種猴痘疫苗，但較好的丹麥製Jynneos疫苗數量有限。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2019年批准18歲以上患者接種兩劑式的Jynneos猴痘疫苗，而非會造成嚴重副作用的ACAM2000疫苗。

CDC官員麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)表示，全美有1000劑Jynneos疫苗，但製造該疫苗的丹麥藥廠Bavarian Nordic則說，美國2020年4月下訂疫苗，估計現有逾100萬劑疫苗冷凍庫存，但此疫苗的保存期限為三年。

疫苗 猴痘 疫情

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