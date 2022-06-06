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去年5.2萬童誤食褪黑激素中毒 10年激增6倍

編譯林梅婕／綜合5日電
圖為市面所售咬嚼用的孩童褪黑激素。(美聯社)
圖為市面所售咬嚼用的孩童褪黑激素。(美聯社)

最近一項研究指出，去年聯邦毒物控制中心接獲逾5萬2000件兒童服用含褪黑激素(melatonin)的安眠藥中毒意外，比十年前成長六倍，尤其新冠疫情後漲幅更加驚人。雖說其中大多為誤食，但有一些卻是因為食用含褪黑激素的軟糖，讓學者們相當憂慮。

密西根州兒童醫院(Children's Hospital of Michigan)兼該研究領導作者之一萊拉克(Karima Lelak)表示，有些父母可能認為褪黑激素就像維他命一樣，而放在床頭櫃上的藥罐子，「但其實卻可能造成孩子誤食的危險，應該要好好地存放在安全的地方」。

褪黑激素是天然安眠藥，但近年有孩童服用過量的意外事故。圖為市面上所售褪黑激素藥瓶...
褪黑激素是天然安眠藥，但近年有孩童服用過量的意外事故。圖為市面上所售褪黑激素藥瓶上的說明標籤。(美聯社)

根據毒物控制中心的統計報告，萊拉克得出2012至2021年間共26萬名兒童發生褪黑激素服用過量的意外，且2012年和2021年分別各占0.6%和5%；不過其中83%的兒童都沒有出現任何症狀，只有少數有嘔吐、呼吸問題和其他病症。

這十年間，超過4000名兒童因此送醫，五人必須掛上呼吸器，有兩名兩歲以下兒童死亡；此外，住院的兒童大都是青少年，大部分都被認為有自殺傾向。

萊拉克分析這樣的現象背後可能的幾個原因，其一可能是疫情間的封鎖和遠端學習使得兒童待在家的時間拉長，更容易接觸到藥品；其次是疫情造成許多人出現睡眠問題和焦慮，導致服藥者增加，萊拉克形容：「孩子們不想待在家，青少年不能和朋友見面，大家只能一直盯著螢幕，一天好幾個小時。」

褪黑激素可幫助睡眠，自2016至2020年間逐漸普及，銷量成長150%。褪黑激素在美國屬於營養補充品(supplement)，就成分的純度和使用劑量的正確性都不受聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的監管，但研究人員也發現，有些標示內容可能與瓶中的實際內容不符。

雖說大多人即使服用大量的褪黑激素都不會有明顯的傷害，但如果不幸中毒也沒有解藥；若家中兒童不慎誤食，專家也只能建議家長多加觀察是否出現症狀，如果出現呼吸減緩或其他較嚴重的症狀，當局建議應即刻就醫。

疫情 食品暨藥物管理局 密西根州

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