需求減？ 居高不下龍蝦價格稍降

龍蝦近日降價，消費者可一飽口福。圖為緬因州的龍蝦餐。(美聯社)

喜歡吃龍蝦的人有福了，近一年居高不下的龍蝦價格近期終於些微降低，可趁著國殤日長周末假期品嘗美味的龍蝦料理。

龍蝦與海鮮價格近年來普遍價格大漲，去年捕撈龍蝦的價格增加約60%；近來龍蝦價格似乎趨於平穩，部分零售商 也降低幾元銷售。

業者表示，在面臨昂貴的誘餌、燃料價格以及裝備的同時，漁夫的薪資也在降低。

商業出版商Urner Barry本周報導，一隻重1.25磅的活硬殼龍蝦，其批發價格4月1日每磅12.35元，5月1日跌至每磅9.35元；龍蝦價格通常於每年4月到5月下降，但今年是自2018年以來的最大跌幅。

近一年以來，龍蝦批發價格一直異常地高，5月價格下滑後價位更接近歷史常態，部分零售商如緬因州 波特蘭的「海港魚」 (Harbor Fish)目前以每磅12元的價格銷售1磅重的活龍蝦，與去年同時期相比便宜2元。

當前正值通貨膨脹、物價飛漲之際，「海鮮新聞」(SeafoodNews)創辦人賽克頓(John Sackton)指出，龍蝦價格在此時下降反映出其需求減少，他說：「這是自主調配的，人們正在削減任何你能看到的自主分配支出，大眾的可支配收入正在減少。」

龍蝦捕撈生意通常在夏季最興盛，此時許多龍蝦正在脫殼，且達到合法的捕撈大小，由於供給增加，價格通常會自然下降，但去年仍保持相對高價。

美國的龍蝦產業主要以新英格蘭 地區為大宗，其中又以緬因州產量最大，去年緬因州收穫豐富，捕獲超過1億800萬磅龍蝦，價值逾7億3000萬元。