佛洛伊德案2周年 拜登簽警務改革令 非裔憂「已錯過最佳時機」

非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死兩周年，拜登總統25日在白宮簽署警政改革行政令。圖為拜登簽署完後說話，佛洛伊德的女兒吉安娜坐在椅子上。(美聯社)

明尼蘇達州非裔 佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察 壓頸斷魂兩周年後，拜登 總統25日在白宮簽署警政改革行政命令；拜登兩年前還是總統候選人時，曾疾呼警政改革必須在一個月內完成，不用等到下屆選舉；兩年過去，拜登改口呼籲各地警長利用預算擴編人力，非裔居民則認為，情況未大幅改善甚至更糟。

拜登透過行政命令推動警務改革，凸顯他難以運用有限權力加速兌現選前承諾，更難平衡警政與疾呼改革的民權團體。

這項命令要求聯邦執法人員審查並修正使用武力的規範，限制地方員警裝備精良軍事配備，同時鼓勵限制鎖喉制伏和「無需敲門令」。

華盛頓郵報報導，拜登選前曾言要禁止警察使用鎖喉，規範用武方針，審查警務單位招募、訓練和減少擴編等措施；然而，拜登本月上旬在白宮玫瑰花園會晤各地警察局長時，呼籲警方利用新冠肺炎疫情紓困資金擴充警力並加強犯罪防治。

佛洛伊德事件凸顯明尼亞波利斯市長期存在的種族歧視和警察問題根深柢固，事件發生兩年後，許多非裔居民認為情況未明顯改善，訴求改變的告示牌消失殆盡，種族、警察和不平等的問題仍存。

全國有色人種協會(NAACP)明尼亞波利斯市副主席希爾(PJ Hill)說：「人們心繫相同目標，行動卻跟不上；我們正在處理大規模、深層且系統化的數百年文化議題，改變需要時間，但我們擔心已錯過最佳時機。」

明尼亞波利斯市議會主席詹金斯(Andrea Jenkins)則說：「我不認為對本市的眾多非裔居民而言有多少改變，某些方面甚至比兩年前還慘。」

另有人擔心民選官員和執政者改變當初的承諾，「非裔生命運動」(Movement for Black Lives)聯盟政策研究員阿瑪拉·恩亞(Amara Enyia)說：「我們正與民選官員抗爭，他們使用相同的默認敘述，我們深諳這不會解決任何問題，這只是選舉周期的產物。」