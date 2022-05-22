拒接種新冠疫苗 空軍官校3畢業生不准服役

圖為2021年空軍官校的畢業典禮。(美聯社)

軍方對各軍校的學生嚴格執行接種新冠疫苗 措施，其中空軍官校應屆學院三名畢業生，因為拒絕接種新冠疫苗，儘管可以獲得學士學位，但不獲委任成為軍官服役。至於另一名拒絕接種的畢業生，約於一星期前改變主意，接種後可以如願獲委任成為空軍軍官。

空軍官校發言人米勒(Dean Miller)表示，只要這三人沒接種疫苗，就不會獲任命，至於會否要求三人償還教育 費用，將由空軍部長決定。

據悉，有四名畢業生事前已獲告知拒接種疫苗的潛在後果，並與官校校長見面。校長表示，他們在畢業前仍有時間改變主意，結果其中一人最終接種了。

空軍官校是迄今唯一出現畢業學員拒絕接種疫苗而沒法入伍的軍事院校，西點軍校的逾千名陸軍畢業學員，已全部接種而獲委任為軍官；海軍官校所有海軍及陸戰隊畢業學員也已接種。

空軍官校的畢業典禮定於5月25日舉行，空軍官校委員會事前會全面檢查所有畢業生是否滿足防疫要求。

國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)屆時會主持畢業禮並發表講話。他去年規定，包括軍事院校學員在內的所有現役軍人必須接種疫苗，指疫苗對於保持軍事準備及國民健康都至關重要。

數十年來，為了維持部隊的健康，所有軍人均須接種多達17種疫苗，尤其駐軍海外的部隊更不例外。軍事學院學員從第一天進校開始，就須接種包括如麻疹、腮腺炎和風疹等疫苗。在新冠疫苗出現之前，很少人因為宗教問題而要求豁免。

如果學員在在大三或大四時離校，一般而言是由於紀律問題，有可能被要求償還高達20萬元的學費等公費。

根據軍方數據，99%的現役海軍及98%的空軍、陸戰隊、陸軍，至少接種了一針新冠疫苗。