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人口普查 14州統計誤差明顯 普查局：國會席次分配不會改變

編譯孫梁／綜合20日電
在2020年的全國人口普查中，所有50個州的統計數字都有誤差，其中14個州的統計誤差明顯。圖為明州兩位小朋友參加推動人口普查確實計算明州人口的活動。(美聯社)
在2020年的全國人口普查中，所有50個州的統計數字都有誤差，其中14個州的統計誤差明顯。圖為明州兩位小朋友參加推動人口普查確實計算明州人口的活動。(美聯社)

聯邦人口普查局19日公布報告指出，在2020年的全國人口普查中，所有50個州的統計數字都有誤差；普查局在核實普查準確率的後續取樣調查中發現，14個州的統計誤差明顯，其中6個州的淨少統計率(net undercount rates)顯著，8個州的淨多統計率(net overcount rates)顯著，其餘36個州和華盛頓特區則不明顯。

十年一次的人口普查是為了根據人口數量來重新分配國會席位和發放聯邦資助，淨少統計的6個州分別為阿肯色州5.04%、佛羅里達州3.48%、伊利諾州1.97%、密西西比州4.11%、田納西州4.78%和德州1.92%；淨多統計率的8個州是德拉瓦州的5.45%、夏威夷州6.79%、麻州2.24%、明尼蘇達州3.84%、紐約州3.44%、俄亥俄州1.49%、羅德島州5.05%和猶他州2.59%。

普查局表示，後續調查受疫情的影響而延後，但結果不會改變每個州在國會和選舉人團中的席位分配。

聯邦最高法院1999年裁決，統計取樣是衡量各州普查的淨少與淨多統計率的因素，但不能作為重新分配國會席位的統計依據。國會眾院去年根據2020年的普查結果，核定了各州在眾院席位的比例。

普查局今年3月公布後續調查的結果顯示，非裔、西語裔和保留區原住民的全國淨少統計率明顯，而西語裔以外的白人和亞裔的淨多統計率顯著，但普查局將不會公布各州郡和市鎮的種族淨少與淨多統計率。

為了降低淨少和淨多統計率的影響，普查局將設立研究小組，將後續調查的結果與人口普查的統計相結合，用來指導每年1兆5000億元聯邦資助的分配。

人口普查 眾院 夏威夷州

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