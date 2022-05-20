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配方奶缺貨 拜登動用「國防生產法」國內提高產量 派機增進口量

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
聯邦貿易委員會警告，在全美嬰兒配方奶粉短缺下，騙徒誘消費者造訪假網站付高價購買奶粉。(美聯社)
聯邦貿易委員會警告，在全美嬰兒配方奶粉短缺下，騙徒誘消費者造訪假網站付高價購買奶粉。(美聯社)

市面上買不到嬰兒配方奶，讓全美各地家長擔心寶寶斷糧陷入恐慌，兩黨人士呼籲拜登政府立即採取行動；拜登政府18日晚動用「國防生產法」(Defense Production Act)，緩解這段過渡時期。

拜登18日做出嬰兒配方奶爆發缺貨危機以來的第一項重大因應，將援引「國防生產法」(Defense Production Act)提高產量，並出動國防部飛機執行「空運配方奶行動」(Operation Fly Formula)任務，讓海外地區的配方奶能盡快運抵美國。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長卡利夫(Robert Califf)19日表示，嬰兒配方奶粉製造公司亞培(Abbott)在密西根州的工廠最快將於下周復工，但復工後還需兩個月的時間供應才會恢復正常。

同時，參院19日也通過一項法案，擴大聯邦政府「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)的奶粉商品補助範圍，以緩解民眾需求；眾院已批准該法案，目前待拜登總統簽署通過。

先前FDA已宣布和亞培於本周稍早達成初步協議，讓該工廠盡快復工，卡利夫19日接受國會議員質詢表示：「我們不得不和亞培一起努力解決這個問題，我認為我們有望在未來一兩周內讓工廠重新營運。」

議員質疑FDA為何須要耗費數月的時間來調查亞培工廠違反安全規定，卡利夫只回應調查不便公開，遭到幾位議員的反對；聯邦眾議員波肯(Mark Pocan，威斯康辛州)說：「只回答『不予置評』是無法接受的，我們在FDA看到這樣的問題已經不下數次。」

聯邦眾議員包括蘿莎‧迪勞洛(Rosa DeLauro，康乃狄克州)也指出，亞培員工早在去年10月就通報亞培工廠有食品安全的疑慮，卻一直到12月才被FDA偵訊，「為何FDA當時沒有採取行動？誰有或沒有權限取得這份報告？」

登記參加WIC的民眾通常只能購買特定一種廠牌的配方奶粉，該廠商也會為此提供更優惠的價格，適用家庭約占全國嬰兒奶粉購買量的一半。

如今該法案擴大購買的選項，不限定民眾購買的廠牌，方便民眾購買貨架上任一品牌解決燃眉之急，民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「數以百萬的家長們在購買配方奶粉時，將有更多選擇。」

眾院通過緊急法案，為食藥局提供2800萬元經費，並表決通過讓聯邦糧食補助計畫的嬰兒配方奶採購規定鬆綁。

FDA 拜登 復工

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FTC警告：奶粉詐騙網站 永遠收不到貨

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