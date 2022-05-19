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首位90後國會議員考索恩大起大落 民用選票表達厭惡

記者顏伶如／綜合報導
代表北州第11選區的考索恩尋求連任，17日初選輸給州參議員愛德華茲。(美聯社)
代表北州第11選區的考索恩尋求連任，17日初選輸給州參議員愛德華茲。(美聯社)

2020年，共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員初選裡，毫無從政經驗的24歲房地產投資者考索恩(Madison Cawthorn)以黑馬之姿出線，隨後成為史上第一位出生於1990年代的國會議員；但考索恩兩年從政生涯裡爆發一連串讓黨內高層難堪搖頭的醜聞，17日晚在試圖連任的共和黨初選裡以敗選收場。

1995年出生的考索恩2014年在一場車禍裡變成半身不遂；儘管支持陰謀論的共和黨員不少，但當選後，索恩的言論卻常在黨內引起批評，被指責過於極端。僅是今年，考索恩就兩度因為行李中攜有裝滿彈藥的槍械而在機場被擋下。

考索恩是最支持前總統川普的共和黨籍聯邦眾議員之一，17日尋求連任在初選輸給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)；考索恩當晚承認敗選。

考索恩進國會前就塑造了驍勇善戰、寧可為了說真話而失敗的自我形象；然而，對於2014年車禍的前因後果，他的描述卻與醫療紀錄、目擊者證詞有著許多不符處，連跟父親的說法都不同。

考索恩以曾申請海軍官校做為競選電視廣告重點，卻未透露申請遭拒；考索恩只在帕特里克亨利學院(Patrick Henry College)讀了一學期便休學，但超過150名學生指控他就讀期間曾有「性掠奪行為」。

2020年大選結束後，考索恩除了全面附和川普的大選舞弊論，還在2021年1月6日華府挺川集會上發表演說。

2021年秋季，考索恩突然宣布將更改選區，改在剛完成重畫的選區參選，以便能夠輕鬆連任，消息傳出加深北卡共和黨高層不滿。

今年春季，考索恩則是連華府共和黨高層都得罪，先是指控其他共和黨籍國會議員參加性派對、使用禁藥，旋即承認先前所言「誇大」。

這次初選中，共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)為考索恩對手愛德華茲背書；提里斯對媒體表示，考索恩連選民對國會議員最基本的要求都沒達到。

選前倒數時刻，考索恩裸露身體與另一名男子同床的影片在網路曝光，引發輿論熱議。考索恩則說，當初拍影片只是開玩笑，沒有情色意涵。但即使有川普的背書加持，但共和黨選民17日用選票表達對他的厭惡。

共和黨 北卡羅來納州 川普

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