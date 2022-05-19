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找了13年…失蹤少女成骨骸 綁架殺人案偵破 嫌犯落網

記者胡玉立／綜合報導
13年前，17歲少女布列塔妮．卓克索春假旅行時在南卡羅來納州離奇失踪。警方本周宣布破案。(CBS電視台截圖)
13年前，17歲少女布列塔妮．卓克索春假旅行時在南卡羅來納州離奇失踪。警方本周宣布破案。(CBS電視台截圖)

失去孩子是人生中極其痛苦的遭遇，但紐約州卓克索夫婦(Dawn & Chad Drexel)的痛苦可能更甚於此；13年前，他們17歲的女兒布列塔妮(Brittanee)春假旅行時在南卡羅來納州離奇失蹤後，他們一直抱著「女兒可能還活著」的希望，如今警方宣布找到布列塔妮的遺體，逮捕62歲嫌犯穆迪(Raymond Douglas Moody)。

南卡喬治城郡警長韋弗(Carter Weaver)本周表示，穆迪是該案初期嫌犯，被控犯下一級謀殺、綁架和犯罪性行為；韋弗指出，穆迪5月4日因妨礙司法公正首次被捕，他的性犯罪歷史很多。

「這是身為母親最大的噩夢。」布列塔妮的母親唐恩(Dawn Drexel)說：「今天和我13年來過的日子一樣，我仍在為我美麗的女兒布列塔妮哀悼。」

住在紐約州羅切斯特的唐恩表示，女兒2009年4月和朋友出門旅行過春假，她曾以沒有成年人為由要女兒別去，但女兒還是去了，幾天內失蹤。布列塔妮最後一次被看到，是2009年4月25日晚上離開南卡默特爾灘(Myrtle Beach)一家旅館，被監控錄影拍攝到，距離她當時住的地方大約一哩半。警方說，她一直在那裡拜訪朋友，但她再也沒有回到自己的旅館。

13年來，地方、州和聯邦機構一直在處理此案；全案上周出現重大進展，「調查結果和證據」讓聯邦調查局特工找到布列塔妮的遺體；牙科紀錄和DNA測試證明死者是布列塔妮。

警方指出，穆迪被控在2009年4月25日綁架、強姦和勒死布列塔妮，次日棄屍在附近林區。執法部門未說明穆迪的犯罪證據，但檢方準備起訴穆迪。

「今天是新篇章的開始。」唐恩16日說：「過去是『尋找布列塔妮』，現在『為布列塔妮伸張正義』。」

南卡羅來納州 紐約州 旅館

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