近年最長月全蝕 5/15將見紅月亮

10年來最長的月蝕15日晚到16日凌晨出現，天候允許的話，北中南美洲人有機會肉眼看到月全蝕，這也將是一年來首見「血紅月亮」。(美聯社)

十年來最長的月蝕將在15日晚到16日早上出現，美洲歐洲非洲中東可見，但在亞洲的人無緣欣賞。

月亮將在昏黃或赤紅的暮色與晨曦中隱藏長達一個半小時，天候允許的話，北中南美洲人有機會肉眼看到月全蝕，這也將是一年來首見「血紅月亮」。

非洲、歐洲和中東也是絕佳的觀賞地點，而澳洲 、亞洲和阿拉斯加被遺漏。

專研月球的太空 總署的星球地質學家沛楚羅(Noah Petro)說，「這真是專為美洲人上演的月蝕，精采可期，除了耐心和眼球，你不用另外準備什麼。」

地球直接運行到月亮和太陽正中間時，太陽光被地球完全擋住，就造成月全蝕現象；美國東岸午夜時分，將是月全蝕的「最高潮」時刻，屆時，月球距離地球36.2萬公里(22.5萬哩)。

沛楚羅說，「這次月全蝕，只要你所在的地方晴朗無雲，就可看到它逐漸的，緩慢的，漂亮的展現你眼前。」

萬一無緣現場觀賞，太空總署(NASA )和「實錄/露天文台網站」(Slooh)也會從各地天文觀測站現場直播，讓你一窺這難得的天文景象。

今年11月還會有一場「長月蝕」展演，不過，有幸一年二睹的觀眾只有非洲和歐洲人，而美洲人無緣得見11月的月蝕。錯過這兩次，要等到2025年才有。

太空總署去年秋天發射升空的露西號太空船，將從離地球1億3000萬公里的地方拍攝這個周末的月全蝕景象。