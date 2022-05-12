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去年用藥過量致死首破10萬人 類鴉片芬太尼遭濫用是主因

記者張聲肇／綜合報導
在芬太尼的助長下，2021年全美用藥過量死亡人數首度超過10萬人。圖為佛蒙特州居民沃克在冰天雪地探望用藥過量死亡的女兒墳墓。(美聯社)
在芬太尼的助長下，2021年全美用藥過量死亡人數首度超過10萬人。圖為佛蒙特州居民沃克在冰天雪地探望用藥過量死亡的女兒墳墓。(美聯社)

2021年全美用藥過量死亡人數首度超過10萬人， 新冠疫情期間人心不穩，類鴉片藥物芬太尼(Fentanyl)遭濫用有以致之。

聯邦疾病防治中心(CDC)11日公布的資料顯示，去年有10萬7000人死於藥物過量，比2020年增加約15%。公衛單位和醫療機構認為，死亡人數首度破10萬人，很大的原因是要藥性很強的芬太尼太普遍，新冠疫情造成人心不穩，有人藉以逃避現實，康復中的病患過度使用，也是釀成喪命事件的原因。

芬太尼的藥性比海洛因強幾乎50倍，對服藥者自然構成極大的風險。醫師可以合法開具適當劑量給癌症病患，當作止痛劑，但執法單位指出，主要問題是墨西哥境內非法廠商製造的高濃度藥劑，被走私到美國後，造成無法管控的劑量過度。

毒品產銷集團喜歡做芬太尼的生意，因為成本低，不必用到真正的罌粟作物，用化學合成就有海洛因的效果。美國死於海洛因過量的人數，本來隨合法的芬太尼使用上升而遞減，但是，名為芬太尼的「綜合鴉片劑」導致的死亡人數，去年就比前年增加23%，達7萬1200人，幾佔所有用藥過量死亡總數的三分之二。

CDC另發現，吸食芬太尼的人，常常一併服用安非他命和古柯鹼這兩種刺激藥物，綜合效應下，死亡機率上升。因服用安非他命過量而死的人數去年增加34%，古柯鹼相關的死亡人數增加23%，CDC通常都把這兩類列入鴉片劑死亡統計。

CDC 疫情 聯邦疾病防治中心

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