賓州禁書全美第2多 幾全來自一個郡

繼德州之後，賓州是全美校園禁書最多的一州。(Getty Images)

去年全美校園掀起一波禁書浪潮，禁書數量大幅增加，被撤下的書籍內容多涉及有色族裔、性與LGBTQ+等議題，美國筆會(PEN America)上個月發表的報告顯示，賓州 校園禁書令為全美第二多，僅次於德州 。

根據美國筆會資料，去年7月1日到今年3月31日止，賓州共發出456個禁書令，德州發出716個禁書令。賓州絕大多數的禁書令由中約克(Central York)學區 頒布，該學區的學生成功推翻種族與社會正義相關書籍的限制，引起全國關注。其餘的15個禁令由其他八個學區發布。

美國筆會觀察到的全國趨勢與美國圖書館協會(American Library Association)上個月的另一份紀錄相似，去年9月1日至11月30日期間，舉報禁書的次數是2020年的兩倍。

賓州校園圖書館員協會(Pennsylvania School Librarians Association)主席指出，禁書令的數量可能被低估，圖書館員不會每次都通報，因此追蹤真實數據並不容易。

美國筆會指出，在書本確定被禁之前就將其踢出校園借書管道，即便只是暫時撤下，這種行為仍有違「反言論審查聯盟」(National Coalition Against Censorship，NCAC)與「美國圖書館協會」(American Library Association，ALA)的最佳建議做法。

許多學區並未遵循建議，美國筆會報告該協會記錄到的1586個禁書令中，98%違背NCAC、ALA的最佳建議指南。

根據指南建議，舉報應由家長或當地居民提交正式書面文件、組成審查委員會，重新審議期間書本必須持續保持流通，直到做出正式裁決。

儘管大部分學區明定相關程序，但某些學區卻悄悄取消規定，未經正式程序移除書籍。

禁書運動升溫源於保守派政治人物與社運人士指控公立學校向學生灌輸種族與性相關議題，美國筆會的報告將記錄到的41%禁令歸於德州、南卡羅來納州、喬治亞州的八個區域，這些地區的學校皆面臨政治壓力。

德州一位州眾議員去年10月列出含850本書籍的清單，並要求找出任何其他涉及人類性行為，或內容「可能令學生因為其種族或性別而不適、感到罪惡、痛苦、或任何形式的心理焦慮」的書本。