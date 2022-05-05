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拜登考慮免除學貸 資格限年收入低於12.5萬

編譯陳韻涵╱綜合4日電
圖為大學生在白宮附近張貼海報，請求拜登總統免除所有學貸。(美聯社)
圖為大學生在白宮附近張貼海報，請求拜登總統免除所有學貸。(美聯社)

白宮表示，拜登總統考慮免除學生貸款債務的資格僅限年收入不及12萬5000元的對象，這項決策可能影響數以百萬人，以及期中選舉的民主黨選情。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)3日表示，「總統將協助年收入不及12萬5000元的貸款者，這是他考慮的框架。」

華爾街日報報導，免除學貸債務可能觸怒共和黨和部分溫和派民主黨；進步派團體和部分自由派民主黨則呼籲拜登免除更多人的學貸。

資深政府官員表示，總統的外部顧問就各種政策選項爭論不休。

部分總統顧問私下示警，透過行政命令免除學貸的合法性，且可能面臨已清償學貸者的反彈，或讓未申貸者對政府失去信任，覺得政府不該幫助目前仍背負學貸者。

其他顧問則強調，免除學貸將會是對低收入戶及弱勢對象的一劑強心針，且可能廣受年輕選民青睞，這正是民主黨在期中選舉亟需的票源。

拜登競選期間曾提議免除大學生、學費相關和公立大專院校學生的學貸，以及傳統非裔高等院校和少數族裔學院的學生就學貸款。

拜登上周重申，已進入免除部分學貸的決策尾聲階段，但強調任何減免額度都不會超過部分有影響力的民主黨議員尋求的每人5萬元。

民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)和參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)曾呼籲拜登免除每位聯邦學生貸款人5萬元的額度，這個數字可讓3600萬名貸款者受惠，並不僅減輕社會新鮮人的債務負擔，也增加下個世代的經濟流動性(economic mobility)。

聯邦政府還沒決定該如何進行，但拜登已告訴顧問，免除1萬元較適合。然而，這項法案不太可能在眾院過關，拜登可能透過行政程序來實行。

拜登表示，可能在未來兩周作決定，但白宮幕僚表示，宣布時間還沒定案。

全美約有4000萬人積欠1兆6000億元的聯邦學貸，占總學貸的90%，相當驚人。

向私人借貸的貸款人不符合延後付款的資格，但部分貸方與業者提供有需要的借貸人彈性還款方案。

拜登 貸款 民主黨

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