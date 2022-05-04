非關科學 部分醫療指南涉種族主義被移除

美國兒科學會認定部分醫療指南上的判斷並非基於科學，而是帶有刻板印象的種族主義，故決定予以移除。(美聯社)

美國兒科學會(AAP)2日宣布，經過一系列審視之後，學會認定部分醫療指南上的判斷並非基於科學，而是帶有刻板印象的種族主義 ，故決定予以移除。

修正的醫療指南，包括白人兒童染上泌尿道感染的風險高於非裔 兒童；兒科學會指出，這項指南的科學依據尚未得到證實，而且泌尿道感染最大的風險，實則為曾經有過泌尿道感染且連續發生48小時以上，並非族裔，因此在去年就已決定撤銷之。

另一項預計將在今夏翻修的新生兒指南，則是不再將新生兒黃疸的風險與族裔掛鉤。

負責在兒科學會主導此事的馬里蘭大學醫院醫師萊特(Joseph Wright)表示，學會將繼續嚴格審視所有的出版內容，包括指南、教科書、書籍及發布的文章等，以期能夠消弭基於族群而非科學，以及可能造成族裔不平等後果的過時內容。

萊特還說，兒科學會在2020年明州佛洛伊德(George Floyd)致死事件爆發之前就已在關注此事，因為有學會醫師指出，在實務上，非裔年輕人受到的醫療保健照護不如其他族裔，而且易遭體系忽視。

芝加哥露黎兒童醫院(LCH)兒科醫師妮亞·赫德-賈里斯(Nia Heard-Garris)表示，兒科學會翻修指南凸顯出，在兒科史上，一些頻繁援引的醫學指南實則是基於「偽科學與種族主義」。

赫德-賈里斯表示，不論當初撰述這些指南的意旨為何，都可能對病患造成潛在傷害，違背所有醫師「不傷害病人」的誓詞。

赫德-賈里斯還表示，一切問題並非一蹴可幾，但至少兒科學會的決定，可以成為其他醫療機構、學會的指路明燈；俄亥俄州 的全國兒童醫院(NCH)醫師瓦倫西亞·沃克(Valencia Walker)則讚揚學會「邁出關鍵一步」。

萊特則表示，學會醫師應該要以負責任的態度來評估疾病風險，以及有關判斷可能造成的後果，今後將對此更加嚴肅以待。