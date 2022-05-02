賣偽造嬌生HIV藥品 嬌生怒告多家經銷商、藥局被告

嬌生公司指控，市面上有些連鎖經銷商販售HIV假藥，嚴重影響病人健康或生命安全。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)報導，嬌生 日前提告多家藥物經銷商和藥局 ，販售偽造的嬌生HIV藥物，包括假藥、錯誤藥劑，或者是藥瓶內為真藥但偽造文件或改變包裝；這也是繼製藥公司吉利德(Gilead)之後，最新一家大型製藥公司提告以對抗美國非法藥物販售。

嬌生公開訴訟指出，這些假藥對公衛造成緊急威脅；嬌生在紐約東區聯邦地方法院提出多起告訴，包括聯邦商標侵權。

嬌生在法庭文件中指出，有些情況是，藥瓶標示一種藥，但卻裝了另一種HIV藥物；至少有一種情況是瓶身標示為HIV藥物，但瓶內卻是治療思覺失調症(schizophrenia)和躁狂抑鬱症的抗精神性藥物。

嬌生在聲明中表示，HIV藥物近年成為非法假藥的熱門選項，嬌生的調查發現未經授權的經銷商犯下刑事行動，因而提告。

此前吉利德也提出類似訴訟，其指控數十個被告過去兩年賣逾2.5億元的假HIV藥物給藥局。

對製藥公司來說，假藥不僅嚴重損害名譽，若未加以審查也會傷到病患。華爾街日報報導，製藥公司提出這類商標訴訟很罕見，這需要進行大量法律與調查作業才能找到假藥，過去這類行動通常由執法單位展開。

嬌生在訴訟中指控三家經銷商大量販售HIV假藥，這三家分別是SafeChain Solutions、ProPharma Distribution和Scripts Wholesale公司；嬌生主張，許多遭投訴藥物被裝在錯誤瓶身，且可追溯至SafeChain和Scripts，而ProPharma已承認持有數百瓶嬌生HIV假藥。

嬌生表示，假藥危害病患健康，這些病患靠嬌生HIV藥物控制病情；許多假藥偽裝成嬌生的抗病毒藥物Symtuza，這種藥物需每日服用，可壓制HIV病毒量至無法偵測的程度。嬌生在訴訟中表示，許多病患在不知情的情況下服用其他藥物，血液中HIV病毒量可能因此攀升，導致病情惡化。

嬌生警告，假藥可能使HIV病患對健康照護體系失去信任，或者索性不再接受治療。