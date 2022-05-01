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密西西比州驗屍須等一年 全美效率最低 家屬無語

編譯柯立偉／綜合30日電
密西西比州的法醫室工作效率最低，家屬平均需一年才能取回遺體。(美聯社)
密西西比州的法醫室工作效率最低，家屬平均需一年才能取回遺體。(美聯社)

對於許多非自然死亡者的遺屬而言，透過驗屍得知親人死亡的確切原因、追究造成親人死亡者的責任並讓親人入土為安是最重要的事，聯邦政府也有制定驗屍標準作業時程，建議各地法醫至遲應在60天內完成作業，盡快將遺體發還家屬；然而，統計顯示各州驗屍結果平均候時長達半年，延宕最嚴重的當屬密西西比州，家屬平均需一年才能取回遺體。

美聯社報導，早在2011年時，密州法醫辦公室每年平均未結案件高達1300件，其中800件死者的死因可能涉及凶殺案。由於累積未結案件太多，屍體甚至有可能在未告知家屬的狀況下，被法醫辦公室擅自轉移至外州驗屍；驗屍作業延宕造成的結果除使葬禮被延遲外，也影響家屬請領保險金，並阻礙檢方偵查進度。

曾在密州北部任檢察官14年的密州律師威廉姆森(Luke Williamson)說：「如果一年『就能』拿到驗屍報告，都可以算快的了」；現任檢察官克利克摩爾(Ben Creekmore)更直言：「驗屍作業的延遲，很大程度上損害了人民對司法體系的信任。」

2020年轉任密州公共安全廳長的前法官廷德爾(Sean Tindell)也表示：「過去擔任法官時，就已經清楚檢察官的工作是如何被法醫拖延的，所以我本來就知道驗屍作業延宕的情形很糟糕，但一直到我擔任公安廳長後才發現糟糕的程度超乎想像；對所有還在等待驗屍結果的家庭感到非常抱歉，我將會把消化驗屍積案做為施政的首要目標。」

以發生於2018年的瑪莎．哈柏(Marsha Harbour)被害案為例，被害者家屬時至今日都還沒拿到驗屍報告，唯一一個還提醒他們「案件未決」的是幾乎每個月都固定寄到家裡的「審判延遲通知書」。哈柏的繼母丹妮絲．斯皮爾斯(Denise Spears)就說：「每次在信箱裡翻到審判遲延通知書，我都很難跟瑪莎的孩子們解釋為什麼殺害他們母親的壞人至今仍然逍遙法外，事實上我自己也不知道為什麼。」

丹妮絲．斯皮爾斯12日持著繼女瑪莎．哈柏的遺照，控訴檢驗效率低落。(美聯社) ...
丹妮絲．斯皮爾斯12日持著繼女瑪莎．哈柏的遺照，控訴檢驗效率低落。(美聯社) CORRECTION Medical Examiners Mississippi CORRECTS TO DELETE THE MIDDLE NAME AND SAY HARBOUR WAS A VICTIM - Denise Spears holds a portrait of her late step-daughter Marsha Harbour, in her Meridian, Miss., office, Tuesday, April 12, 2022. Although Marsha's husband, Truitt Pace, admitted killing his wife, he was free on bond while court proceedings were partially held up because the Mississippi Medical Examiner's Office autopsy report was delayed for a year, and the trial got held up further because of the pandemic and other factors. Harbour was a victim of domestic violence. (AP Photo/Rogelio V. Solis)

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