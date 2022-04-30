阿波羅16號登月50年 退役太空人想再探月「我準備好了」

在完成阿波羅16號登月任務50年後，國家航空暨太空總署的退役太空人杜克29日表示，他已做好再度出征探月的準備。(美聯社)

在完成阿波羅16號登月任務50年後，國家航空暨太空總署(NASA )的退役太空人 杜克(Charlie Duke)29日表示，他已做好再度出征探月的準備。

新的探月計畫將由阿提米絲計畫(Artemis program)執行，其中包括NASA使用新的發射系統發射的月球太空船，今年晚些時候首先執行無人飛行任務，然後開始載人飛行。

86歲的杜克表示：「有了阿提米絲計畫，NASA將可重新探索月球以及更遙遠的深太空，我感到興奮。」

杜克1972年乘阿波羅16號飛到月球，是阿波羅計畫仍在世的四名月球漫步者之一。為了紀念月球之旅50周年，他最近到訪阿拉巴馬州亨茲維爾市(Huntsville)的太空火箭中心，參觀他當年乘坐的太空艙。

阿波羅16號的三人乘組飛抵月球後，已故的楊格(John Young)率先出艙，與杜克一起在月球漫步，另一名太空人馬丁利(Ken Mattingly)駕駛指揮艙繞月飛行。

杜克表示，他對NASA結束阿波羅計畫，以便集中力量發展太空梭、國際空間站和探索更遙遠的太空沒有意見，但期待將自己和其他太空人的登月經驗作為科學平台，供未來的探索計畫利用。

杜克說：「太空探索事業的發展令人鼓舞，出現了SpaceX和「藍色起源」(Blue Origin)等商業合作夥伴，為探索太空提供了更多選擇。隨著進入太空的人越來越多，看到地球的美麗，將會影響到更多人，對未來的探索非常重要。」

杜克29日訪問了南卡羅來納州 博物館，裡面珍藏了他的太空服、工作清單和月球岩石等登月紀念品，還有一張杜克兒童時期畫的一張飛行圖。

杜克在談到自己仍繼續為美國的太空計畫工作，包括當一家月球車公司的顧問時；杜克表示：「我沒有退休，只要上帝允許並給我力量，我就要繼續做下去，迎接新挑戰。」