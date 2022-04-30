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懷孕6周後禁墮胎奧克拉荷馬州議會通過 共和黨州長將簽署

編譯潘勛／綜合29日電
奧克拉荷馬州議會通過女性懷孕六周後禁止墮胎法案，送交州長簽署。圖為兩名婦女在州議會抗議限制墮胎法案。(美聯社)
奧克拉荷馬州議會通過女性懷孕六周後禁止墮胎法案，送交州長簽署。圖為兩名婦女在州議會抗議限制墮胎法案。(美聯社)

奧克拉荷馬州效法德州，奧州議會28日終於批准女性懷孕六周則禁止墮胎法案；通過本法之前並未進行辯論或討論，法案現送交州長史帝特(Kevin Stitt)簽署；奧州墮胎業聯盟及墮胎權倡議團體立即分別向法院提出告訴。

美聯社指出，新法由共和黨控制的奧克拉荷馬州議會通過，史帝特也是共和黨籍，簽字立法成功不成問題；史帝特另在4月稍早簽字立法，規定墮胎為重罪。

法律專家指出，墮胎業者及墮胎權倡議團體向州法院提起的訴訟，應可以在兩個法案生效前，暫時阻住它們；由保守派共和黨各州挑起的文化戰爭議題包括墮胎權、限制LGBTQ權利，在選舉年最能鼓動黨基本盤。

奧州議會另在28日更改措辭，禁止跨性別學生使用吻合自己性別認同的廁所，另要求課堂授課，講到性取向或性別認同前，要先通知家長。

民主黨籍州眾議員傅格特(Andy Fugate)表示，共和黨都很在意即將來臨的選舉，想確保自己在競選看板上能寫些保守派政績。

28日通過的法案命名為「奧克拉荷馬心跳法案」(Oklahoma Heartbeat Act)，言明一旦偵測到胎兒心臟有活動便禁止墮胎；專家表示，女性懷孕約六周，胎兒開始有心跳。

德州去年通過類似的法律，致州內墮胎件數大減，很多德州女性改往奧克拉荷馬等周遭州，尋求墮胎服務。奧州新法跟德州一樣，允許無公職公民控告墮胎業者，凡違法幫忙女性施術者，每案獎金可達1萬元。

聯邦最高法院允許德州州法生效之後，其他共和黨主政州尋求複製德州做法；愛達荷州州長3月便簽字，通過該州抄自德州法條的法案，但暫時遭愛州最高法院擋下。

史帝特雖已簽字，今年之中就讓施行墮胎手術在州內成為重罪，但要到夏天才能生效。法案在28日獲州議會追加「緊急」條款，允許州長簽字之後立即生效；州內墮胎業者則表示，除非法院干涉，不然該州法即刻起就讓州內大多墮胎手術無法進行。

墮胎 德州 共和黨

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