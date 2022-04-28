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調查：明尼亞波利斯市警局執法 長期種族歧視

記者張聲肇╱綜合報導
明尼蘇達州政府調查發現，明尼亞波利斯市警方執法慣常種族歧視。圖為2020年5月民眾抗議佛洛依德遇害，警察用槍指著駕駛人要他們下車趴在地上。(美聯社)
明尼蘇達州政府調查發現，明尼亞波利斯市警方執法慣常種族歧視。圖為2020年5月民眾抗議佛洛依德遇害，警察用槍指著駕駛人要他們下車趴在地上。(美聯社)

明尼蘇達州兩年前爆發非裔佛洛伊德警察壓頸致死案，激盪全美；明州政府經兩年調查發現，明尼亞波利斯市警方執法種族歧視，已是司空見慣的惡行；例如，比起白人，警方更常對黑非裔攔截檢查並予逮捕，對有色人種更常使用暴力，容忍員警之間口出種族偏見的髒話等；市府表示，將設法改進這行之有年的惡習。

明州人權廳27日發布的報告，是非裔佛洛伊德遭警察壓頸致死案後續「補救」措施之一，其中所述，都是根據當地居民、市府官員、警察等所提供的證詞；州政府及人權廳將與有關各方協商，擬定「可經由法院執行」的改進方案。

報告引述的警局資料顯示，警方人員不論動用武力、交通攔檢、搜查、獎懲、逮捕，對各族裔都有「明顯差別」；與犯罪無關的活動，警方還暗用社交媒體監視黑人和黑人社團；警局的組織文化則是「某些警官與警員慣常使用種族主義、蔑視女性及不敬的話語，而安然無事。」

報告說，市府和警局「不需要等，馬上就可著手改變，開始處理歧視的原因。警方歧視成習，已弱化明市的公安體系，傷害了市井小民。」市府可立即著手的改進手段，包括強化內部監督，針對員警行為究責；提供更好的訓練；發生警察動槍的重大事件時，和民眾進好好的溝通。

替佛洛伊德家族打贏官司，獲市府2700萬元賠償金的人權律師克然普(Ben Crump)說，這份報告「極其重要」也「深具歷史意義」，官方既然有誠意要改變行之有年的警察文化，律師團隊十分感謝，也滿懷希望。

因殺死佛洛伊德被判謀殺罪成立的白人警沙文(Derek Chauvin)透過律師，27日提出上訴，理由是審判過程有14個問題，包括法官不准把審判庭的地點，改到漢尼賓郡(Hennepin County)之外的地方。

警察 佛洛伊德 種族歧視

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