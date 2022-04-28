拜登政府擬遵法官裁決 維持邊界防疫令

國土安全部打算配合聯邦法庭命令，停止規畫取消新冠疫情公衛命令「第42卷」可直接遣返移民的措施。圖為一名父親把女兒放在肩上，準備從墨西哥邊界涉水度過葛蘭德河進入美國。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦資深官員26日表示，國土安全部打算配合聯邦法庭命令，停止規畫取消美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定加速遣返 移民的措施。

路易斯安納州西區聯邦法官薩默海斯(Robert Summerhays)25日表示，他打算發布暫時限制令，以阻止拜登 政府在5月23日取消美國法典第42卷公衛規定；由前總統川普提名的薩默海斯之後可能對21州提出的暫時禁制令作出裁決。原定5月13日法院再開庭。

「我們會遵循法院命令，但我們真心反對這項基本前提。」一名匿名官員向記者透露，「第42卷」取消後，國安部會「加快」快速遣返移民的流程，法院命令只不過是延後此計畫。

官員指出，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)因取消「第42卷」的決定而面臨諸多壓力，就連民主黨人都警告，此舉將導致排山倒海的無證移民跨越邊界。

根據美國海關及邊境保護局(CBP)數據，目前每日約有8000名移民跨越南方邊界，該數據可能讓4月邊界逮捕移民人數超越3月的新高紀錄。拜登政府預計，待「第42卷」終止後，每日約有1.2萬名移民跨越邊界，移民當局難以招架；目前其中近半移民被送回邊界，無法尋求庇護。

拜登政府擬遣返更多初步審查或庇護申請遭拒的移民，同時與中南美州多國合作，以接應移民遭遣返回母國的班機。古巴是拒絕接收入境者的國家之一。美國另一名資深官員26日告訴記者，美國與古巴持續討論移民政策，而且有「好的開始」。

在新冠疫情之前，薩爾瓦多、瓜地馬拉的移民家庭 佔跨越邊界移民的大宗；美國官員表示，他們不打算恢復拘留移民家庭兒童的作法，前歐巴馬和川普政府均採此作法來震懾移民非法入境。