拜登特赦三人 上任首次 另減刑75人 違禁藥法者居多

拜登26日宣布特赦三人，包括現已86歲、甘迺迪時代的特勤人員波爾登。(美聯社)

拜登 26日宣布特赦三人，包括甘迺迪時代的特勤人員，這是他上任以來首次特赦定罪犯；另75人獲得減刑，其中以違反禁藥法者居多。白宮 同時啟動幫助獲釋囚犯重返社會的訓練、調適課程。

另兩個獲特赦的也是因為違反禁藥法而被定罪的囚犯，不過這兩人都已成為社區裡的模範人物。獲減刑的囚犯，因新冠病疫的關係，多數已不在監獄裡服刑，改為在家服刑；少數幾人的刑期，如果改在目前宣判，因為2018年的司法改革，刑期也會縮短。

拜登說，美國是法治國家，也是給人民再次機會的國家，讓犯過錯的人有機會贖罪、改過自新。

今天獲特赦的三人當中，最受矚目的是86歲的前總統特勤人員波爾登(Abraham Bolden Sr.)。他是第一位加入總統特勤隊的非裔，1964年，因販賣特勤秘密，遭檢方以賄賂罪名起訴，雖然在第二次審判庭被定罪，主要證人後來供認，受檢方請求而說謊。但波爾登仍因此坐三年牢。他堅稱，自己因為「洩漏」特勤單位裡面種族主義及不專業的作法，遭到報復。

波爾登說，他在尼克森總統時代就籲請總統特赦，過了61年，終於獲得最高民選官員的特赦。

同獲特赦的貝蒂‧柏根斯(Betty Jo Bogans)，今年51歲，1998年因幫男友遞送毒品被判七年徒刑，出獄後，工作穩定，單獨撫養兒子，同時還要和癌症 奮鬥。

第三個獲特赦的是喬治亞州的傑克遜(Dexter Jackson)，52歲，2002年因利用自己經營的撞球場掩護販毒遭判刑，出獄後改邪歸正，把店面改為手機修理店，雇用當地高中生；也幫助社區蓋房子、修繕住宅，幫助解決住屋不夠的問題。

川普在位四年，共特赦了144人，替238人減刑。